توضيح حول موعد دوام المدارس الحكومية والخاصة بالاردن

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  جدد مصدر في وزارة التربية والتعليم التأكيد ان دوام المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2025-2026  يبدأ للهيئات التدريسية يوم الأحد 17 آب ، فيما تُسلَّم الكتب المدرسية للطلبة وتُستكمل إجراءات تسجيل الطلبة المنقولين يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 آب ، واكد المصدر ان دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول سيبدأ  يوم الأحد 24 آب المقبل.

 ونشرت وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسي للمدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث في الأردن.
ويبدأ دوام الهيئات التدريسية في هذه المدارس يوم الأحد بعد القادم، الموافق 24/8/2025  ،كما يبدأ دوام الطلبة يوم الأحد الذي يليه، الموافق 31/8/2025.

 
 
