توضيح حول موعد دوام المدارس الحكومية والخاصة بالاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - جدد مصدر في وزارة التربية والتعليم التأكيد ان دوام المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2025-2026 يبدأ للهيئات التدريسية يوم الأحد 17 آب ، فيما تُسلَّم الكتب المدرسية للطلبة وتُستكمل إجراءات تسجيل الطلبة المنقولين يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 آب ، واكد المصدر ان دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول سيبدأ يوم الأحد 24 آب المقبل.

