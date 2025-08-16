توضيح حول موعد دوام المدارس الحكومية والخاصة بالاردن

ويبدأ دوام الهيئات التدريسية في هذه المدارس يوم الأحد بعد القادم، الموافق 24/8/2025 ،كما يبدأ دوام الطلبة يوم الأحد الذي يليه، الموافق 31/8/2025.
-
أخبار متعلقة
-
صناعة الأردن : حريصون على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج
-
سكان حي الضاحية بالمفرق يطالبون بإنشاء مركز صحي
-
وفد إعلامي خليجي يزور بترا
-
وزير الطاقة: قانون الكهرباء الجديد لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديدة للكهرباء
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية واحة أمن واستقرار وسد منيع أمام أي مخاطر
-
البلبيسي تؤكد أهمية تمكين وتأهيل القيادات الحكومية
-
وزير النقل يلتقي ممثلي قطاعات الشاحنات والباصات والنقل السياحي
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات