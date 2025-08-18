العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة سيبقى نموذجاً للاستقرار ومنارة للتحديث

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن بقيادته الهاشمية كان وسيبقى نموذجاً للاستقرار ومنارة للتحديث، وصوتاً صلباً في الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وقال العيسوي إن جلالة الملك عبدالله الثاني جسّد بحكمته وشجاعته الموقف الأردني الأصيل، فكان حاضراً دوماً في المحافل الدولية مدافعاً عن الحق ومناصراً للقضايا العادلة، ولم تشغله أزمة عن أخرى، بل مضى بعزم راسخ ليكون صوت الأمة ودرعها في مواجهة التحديات.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من عشيرة الذيب/بني صخر، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

