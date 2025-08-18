الإثنين 2025-08-18 03:08 م
 

مذكرة تفاهم بين المستقلة للانتخاب والشباب

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
 
الإثنين، 18-08-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري-   وقعت الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الشباب اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم  بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس موسى المعايطة، ووزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، بهدف توفير إطار للتعاون المشترك بين الهيئة والوزارة في مجال التدريب والتوعية والتثقيف، التي تهدف الى تعزيز الوعي لدى الشباب وزيادة المشاركة السياسية والحزبية والانتخابية بين فئة الشباب.

وأكد المعايطة أن توقيع هذه المذكرة  يأتي انطلاقا من الرؤى الملكية السامية الهادفة الى تمكين الشباب وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية الشاملة، وبناءً على الادراك المشترك للدور الحيوي الذي يضطلع به الشباب كقوة دافعة ومؤثرة في تقدم المجتمع وازدهاره، كما أنها تساهم في تعزيز مفاهيم الديمقراطية وتنمية مبادئ المواطنة وسيادة القانون والمهارات القيادية والشخصية لدى الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم المحلية، بالإضافة الى  وتزويدهم  بالمعارف اللازمة لتمكينهم  من الانخراط في العمل السياسي والحزبي.


كما وثمن المعايطة قرار إعلان سمو ولي العهد بإعادة تفعيل خدمة العلم، ومدى انعكاساتها على الشباب الأردني.

 
 
