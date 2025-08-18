مذكرة تفاهم بين المستقلة للانتخاب والشباب

وأكد المعايطة أن توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقا من الرؤى الملكية السامية الهادفة الى تمكين الشباب وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية الشاملة، وبناءً على الادراك المشترك للدور الحيوي الذي يضطلع به الشباب كقوة دافعة ومؤثرة في تقدم المجتمع وازدهاره، كما أنها تساهم في تعزيز مفاهيم الديمقراطية وتنمية مبادئ المواطنة وسيادة القانون والمهارات القيادية والشخصية لدى الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم المحلية، بالإضافة الى وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتمكينهم من الانخراط في العمل السياسي والحزبي.
كما وثمن المعايطة قرار إعلان سمو ولي العهد بإعادة تفعيل خدمة العلم، ومدى انعكاساتها على الشباب الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي على اقتحام الضفة الغربية المحتلة
-
قطاع النقل البري في جرش يؤكد ضرورة التزام حافلات النقل العام في برما بخطوطها المحددة
-
المعهد القضائي يعلن عن مسابقة القبول في برنامج الدبلوم للعام الدراسي 2025-2026
-
محافظ معان يؤكد أهمية تسهيل معاملات المواطنين
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة سيبقى نموذجاً للاستقرار ومنارة للتحديث
-
بين النصوص المسحوبة وفلسفة التشريع… أين تقف الحكومة وأين يقف الشعب؟
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير الاحوال المدنية والجوازات
-
هُنا الأردُنّ