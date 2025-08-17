صدور إرادة ملكية سامية

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (4598) بتاريخ 26/7/2025 المتضمن الموافقة على تعيين زياد عيسى سليمان بطارسة سفيراً في ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

ووافقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على قرار حكومة الجمهورية اللبنانية ترشيح السفيرة بريجيت طوق لتكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.