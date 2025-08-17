صدور إرادة ملكية سامية

ووافقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على قرار حكومة الجمهورية اللبنانية ترشيح السفيرة بريجيت طوق لتكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.
كما وافقت على قرار حكومة المملكة العربية السعودية ترشيح سمو الأمير منصور بن خالد الفرحان آل سعود، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.
