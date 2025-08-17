سامسونج توسّع نطاق البرنامج التجريبي لواجهة ‘One UI 8’ ليشمل مزيداً من أجهزة ‘Galaxy’

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن توسيع نطاق برنامجها التجريبي المستمر لواجهة ‘One UI 8’ ليشمل المزيد من أجهزة ‘Galaxy’. ويُمهّد هذا التحديث الطريق لتوفير قدرات تفاعلية متقدمة لمجموعة أوسع من أجهزة ‘Galaxy’ بمختلف أشكالها، إلى جانب تجارب ‘Galaxy AI’ أكثر سلاسة تهدف إلى تبسيط المهام اليومية للمستخدمين.



وتم تقديم برنامج ‘One UI 8’ التجريبي لأول مرة مع سلسلة ‘Galaxy S25’ في أيار الماضي، وسيشمل اعتباراً من الأسبوع المقبل أجهزة ‘Galaxy S24’، و ’Galaxy Z Fold6’، و ‘Galaxy Z Flip6’، وذلك في كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والهند.

وفي أيلول، سيتم توسيع نطاق الإتاحة ليشمل المزيد من الأجهزة، بما في ذلك سلسلة ‘Galaxy S23’، و ’Z Fold5’، و ‘Z Flip5’، و’A36 5G’ ، و ‘A55 5G’، و ’A35 5G’ ، و ‘A54’. ويمكن للمستخدمين التسجيل في البرنامج التجريبي عبر تطبيق ‘Samsung Members’.



وتوفر واجهة ‘One UI 8’ تجارب ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً وسهولة، بفضل قدراتها المتقدمة التي تفهم احتياجات المستخدم مباشرة وتتفاعل معه بشكل سلس. وعند إقرانها بسماعات ‘Galaxy Buds3’ أو ‘Buds3 Pro’، يمكن للمستخدمين تفعيل مساعد 'Google Gemini’ عبر الأوامر الصوتية أو بالضغط المطوّل على أي من السماعتين. وتم تصميم واجهة ‘One UI 8’ لتناسب تنوّع أشكال أجهزة ‘Galaxy’، حيث تعزّز الإنتاجية والكفاءة، وتقدّم اقتراحات ذكية مصمّمة وفقاً لاحتياجات كل مستخدم.