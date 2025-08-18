المعهد القضائي يعلن عن مسابقة القبول في برنامج الدبلوم للعام الدراسي 2025-2026

وقال المعهد إنَّ بدء التقدُّم بالطلبات سيكون على الموقع الإلكتروني للمعهد http://www.jij.gov.jo من خلال رابط المسابقة https://competition.jij.gov.jo اعتبارًا من الأحد الموافق 17 آب وحتى الساعة الثالثة من مساء الأحد المقبل الموافق 31 آب الحالي.
وأوضح المعهد في بيان صحفي أن المتقدِّم بالطلب يجب أن يكون أردني الجنسية، متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، ولا يزيد عمره على 35 عامًا، وتتوفر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية، وألا يكون محكومًا عليه بأي جرم مخلٍّ بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جناية ولو رُدَّ إليه اعتباره أو شمله عفو، وألا يكون محكومًا عليه بأي عقوبة تأديبية لأمر مخلٍّ بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
كما اشترط المعهد ألا يقل معدَّل المتقدِّم في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي أو الإدارة المعلوماتية أو ما يعادلها عن (70)%، وأن تتحقق فيه إحدى الحالات التالية:
أن يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى في القانون بتقدير لا يقل عن "جيد" من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى، على أن تكون الدراسة فيها منتظمة، وأن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
أن يكون محاميًا أستاذًا، أو أن يكون قد أمضى في إحدى وظائف الفئة الأولى في وزارة العدل أو الأمانة العامة للمجلس القضائي مدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى في القانون، أو مدة سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير في القانون، أو مدة سنة واحدة بعد الحصول على درجة الدكتوراه في القانون.
أن يكون موفدًا حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى أو الماجستير في القانون وفق أحكام نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني.
أن يكون من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة الدراسية التي تخرج فيها، في إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية لآخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن مسابقة القبول.
كما تتضمن الشروط ألا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب، أو رسب في ثلاث مسابقات قبول في المعهد.
ودعا المعهد المتقدِّمين إلى إرفاق الوثائق التالية مع الطلب:
صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة.
صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية (وثيقة التخرج).
شهادة خبرة من وزارة العدل أو من الأمانة العامة للمجلس القضائي تبيِّن الفئة وعدد سنوات الخبرة من تاريخ الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في القانون (خاصة بفئة موظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس القضائي).
شهادة الترتيب من الجامعة تثبت أن المتقدِّم من الخريجين العشرة الأوائل على دفعته في السنة التي تخرج فيها، لآخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن المسابقة (خاصة بفئة أوائل الجامعات).
شهادة من نقابة المحامين تثبت أنه محامٍ أستاذ (خاصة بفئة المحامين).
شهادة عدم محكومية حديثة.
وبيّن المعهد أن المتقدِّم للمسابقة، واستنادًا إلى المادة (5/1) من تعليمات مسابقة القبول في المعهد القضائي الأردني رقم (2) لسنة 2020، سيخضع لامتحان كتابي في مواد: القانون المدني، قانون العقوبات، قانون أصول المحاكمات المدنية، قانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون محاكم الصلح، قانون البينات، بالإضافة إلى امتحان شفوي ومقابلة شخصية لمن يجتاز الامتحان الكتابي بنسبة لا تقل عن 70٪ من العلامة المقررة.
وأشار المعهد إلى أنه سيتم تخصيص مكافأة شهرية للطلبة المقبولين من فئة أوائل الجامعات والمحامين، بمبلغ مقداره 400 دينار شهريًا طيلة مدة الدراسة في برنامج دبلوم المعهد القضائي.
