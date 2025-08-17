وقف ضخ المياه عن مناطق في عمّان والرصيفة - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الأردن- مياهنا اليوم الاحد 17 أب 2025 عن وقوع اعتداء على أحد الهوايات الرئيسية لخط مياه الديسي صباح اليوم في احدى مناطق مسار الخط الناقل في منطقة الجفر، مبينة ان الطواقم الفنية وفرق الصيانة التابعة لها ولشركة مياه الديسي ديواكو تعمل منذ لحظة رصد الاعتداء لإصلاح الضرر الناتج عن الاعتداء مؤكدة ان اصلاح عطل الاعتداء لا يمكن الا بوقف الضخ وانه ستتأثر جزئيا بعض المناطق في العاصمة عمان والرصيفة جراء هذا الاعتداء.

وبالتفاصيل بينت ان الاعتداء وقع على إحدى الهوايات الرئيسية الموجودة على طول مسار الخط في منطقة الجفر مما تسبب بكسر الهواية وبشكل مستهجن من قبل مجهولين وتسرب كميات كبيرة من المياه، والتي قد تزداد الكمية تباعا بهدف تعبئة صهاريج مخالفة وسقاية الماشية في المنطقة وانسياب المياه الى الاودية المجاورة لري مزروعات، مما يوجب وقف الضخ كليا لإجراء الاصلاحات الفورية حماية لمنظومة الخط اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة 8 مساء لاعادة تصويب الوضع وإصلاح الخط وإعادة تعبئة الخط من جديد وبدء الضخ للمناطق بعد ذلك .



وأشارت إلى أن الاعتداء على خط مياه الديسي ، أحد اهم المصادر الاستراتيجية المائية الوطنية في مثل هذه الأوقات والظروف يعد اعتداءً سافرا وسيؤثر بشكل واضح على وقف ضخ حصة المياه المخصصة لعدد من المناطق وحرمان مناطق اخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب حتى الانتهاء من اعادة اصلاح الهواية وصيانة الخط وإعادة الوضع الى ما كان عليه مؤكدة ان طواقمها ستعمل والشركة المشغلة مع الجهات الامنية المختصة لضبط الفاعلين لتطبيق سيادة القانون وانها لن تتهاون في القيام بواجبها بحق المخالفين.



وبينت الوزارة /سلطة المياه وشركة مياه الأردن-مياهنا ان المناطق التي ستتأثر نتيجة وقف الضخ في العاصمة عمان والرصيفة هي :

القويسمة، أبو علندا، جبل الحديد، العبدلية، خشافية الشوابكة، خشافية الدبايبة، المستندة، مرج الحمام، لواء ناعور،اليادودة جاوا، رجم الشامي ، الشميساني، عرجان، المدينة الرياضية، جبل الحسين، جزء من نزال ، المنارة، الحرشة، حي الربوة، ماركا الجنوبية، المغيرات، ابو صياح، الرابية، ام اذينة، ضاحية الحسين، ام السماق، ضاحية الاقصى وجزء من ضاحية الامير حسن وجزء من ضاحية الاستقلال، طبربور (حي الشهيد الشمالي، حي الشهيد الجنوبي (القرطوعية ) ، الجبيهة، شفا بدران، صويلح، أبو نصير، دير غبار، الكرسي، الجندويل، أم السماق، قرى بدر والرباحية، عبدون الجنوبي، ضاحية الرشيد .



وأجزاء من الرصيفة : إسكان المعلمين ، حي النقب ، حي أبو غليون ، البيبسي .