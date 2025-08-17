الأحد 2025-08-17 04:43 م
 

وقف ضخ المياه عن مناطق في عمّان والرصيفة - اسماء

وزارة المياه والري
وزارة المياه
 
الأحد، 17-08-2025 03:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الأردن- مياهنا اليوم الاحد 17 أب 2025 عن وقوع اعتداء  على أحد الهوايات الرئيسية لخط مياه الديسي صباح اليوم في احدى مناطق مسار الخط الناقل في منطقة الجفر، مبينة ان الطواقم الفنية وفرق الصيانة التابعة لها ولشركة مياه الديسي ديواكو تعمل منذ لحظة رصد الاعتداء لإصلاح الضرر الناتج عن الاعتداء مؤكدة ان اصلاح عطل الاعتداء لا يمكن الا بوقف الضخ وانه ستتأثر جزئيا بعض المناطق في العاصمة عمان والرصيفة جراء هذا الاعتداء.

اضافة اعلان


وبالتفاصيل بينت ان الاعتداء وقع على إحدى الهوايات الرئيسية الموجودة على طول مسار الخط في منطقة الجفر مما تسبب بكسر الهواية وبشكل مستهجن من قبل مجهولين وتسرب كميات كبيرة من المياه، والتي قد تزداد الكمية تباعا بهدف تعبئة صهاريج مخالفة وسقاية الماشية في المنطقة وانسياب المياه الى الاودية المجاورة لري مزروعات،  مما يوجب وقف الضخ كليا لإجراء الاصلاحات الفورية حماية لمنظومة الخط اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة 8 مساء لاعادة تصويب الوضع وإصلاح الخط وإعادة تعبئة الخط من جديد وبدء الضخ للمناطق بعد ذلك . 


وأشارت إلى أن الاعتداء على خط مياه الديسي ، أحد اهم المصادر الاستراتيجية المائية الوطنية في مثل هذه الأوقات والظروف يعد اعتداءً سافرا وسيؤثر بشكل واضح على وقف ضخ حصة المياه المخصصة لعدد من المناطق وحرمان مناطق اخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب حتى الانتهاء من اعادة اصلاح الهواية وصيانة الخط وإعادة الوضع الى ما كان عليه مؤكدة ان طواقمها ستعمل والشركة المشغلة مع الجهات الامنية المختصة لضبط الفاعلين لتطبيق سيادة القانون وانها لن تتهاون في القيام بواجبها بحق المخالفين.


وبينت الوزارة /سلطة المياه وشركة مياه الأردن-مياهنا ان المناطق التي ستتأثر نتيجة وقف الضخ في العاصمة عمان والرصيفة هي : 
القويسمة، أبو علندا، جبل الحديد، العبدلية، خشافية الشوابكة، خشافية الدبايبة، المستندة، مرج الحمام، لواء ناعور،اليادودة جاوا، رجم الشامي ، الشميساني، عرجان، المدينة الرياضية، جبل الحسين، جزء من نزال ، المنارة، الحرشة، حي الربوة، ماركا الجنوبية، المغيرات، ابو صياح، الرابية، ام اذينة، ضاحية الحسين، ام السماق، ضاحية الاقصى وجزء من ضاحية الامير حسن وجزء من ضاحية الاستقلال، طبربور (حي الشهيد الشمالي، حي الشهيد الجنوبي (القرطوعية ) ، الجبيهة، شفا بدران، صويلح، أبو نصير، دير غبار، الكرسي، الجندويل، أم السماق، قرى بدر والرباحية، عبدون الجنوبي، ضاحية الرشيد . 


وأجزاء من الرصيفة : إسكان المعلمين ، حي النقب ، حي أبو غليون ، البيبسي . 


وأكدت ان كوادرها ستعمل بأقصى طاقتها لاستكمال كافة الاعمال حتى اصلاح الضرر وإعادة الضخ الذي من المتوقع ان يكون مساء يوم غد الاثنين  لتبدأ الأمور بالعودة الى طبيعتها أولا بأول مناشدة الجميع في المناطق المتضررة والمناطق الأخرى التعاون وتفهم مثل هذه الأمور الخارجة عن ارادتها مؤكدة ان العمل جار على قدم وساق لضبط المعتدين .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد الأمير الحسين يعلن عودة خدمة العلم

رئيس مجلس النواب يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية "إقليم البترا" تبحث تعزيز التعاون السياحي مع جنوب إفريقيا

%68 إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع

أخبار محلية تجارة العقبة تنظم منتدى "آفاق المستقبل التعليمي والمهني"

تعبيرية

أخبار محلية ربط نقل ملكية الشقق والمباني ببراءة الذمة من الكهرباء

3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس

أخبار محلية تمديد اتفاقية لتزويد العراق بالكهرباء من الأردن

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الأردن ينفذ 10 إنزالات جوية على قطاع غزة بمشاركة دولية واسعة

فت

فيديو منوع متداول: تصميم غرفة نوم من صب الإسمنت



 
 





الأكثر مشاهدة