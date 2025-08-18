ارتفاع عدد شهداء المجاعة في غزة إلى 263

وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 263 شهيدًا، من بينهم 112 طفلًا.
