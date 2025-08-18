الإثنين 2025-08-18 01:08 م
 

ارتفاع عدد شهداء المجاعة في غزة إلى 263

غزة
 
الإثنين، 18-08-2025 11:40 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 5 فلسطينيين نتيجة سوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم طفلان.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 263 شهيدًا، من بينهم 112 طفلًا.
 
 
