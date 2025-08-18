ارتفاع عدد شهداء المجاعة في غزة إلى 263

11:40 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 5 فلسطينيين نتيجة سوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم طفلان.





وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 263 شهيدًا، من بينهم 112 طفلًا.