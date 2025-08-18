بدجت لتأجير السيارات تعزز أسطولها بسيارة تويوتا bZ4X الكهربائية اليابانية بالكامل

الوكيل الإخباري- في خطوة نوعية نحو مستقبل النقل المستدام، أعلنت بدجت لتأجير السيارات – الأردن، إحدى شركات مجموعة المركزية، عن تعزيز خدماتها بإطلاق أسطول جديد بالكامل من السيارات الكهربائية، يتقدّمه الطراز الياباني تويوتا bZ4X، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة الشركة كمزود رائد لحلول التنقل الذكية والصديقة للبيئة في سوق تأجير السيارات في الأردن.



ويضم الأسطول الجديد أكثر من 20 سيارة كهربائية من تويوتا bZ4X، مع خطط لزيادة العدد خلال الفترة المقبلة، ما يمثل نقلة نوعية في قطاع تأجير السيارات الكهربائية في الأردن، ويعكس التزام مجموعة المركزية بدعم حلول التنقل المستدام. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة متكاملة تشمل بيع المركبات الكهربائية من خلال المركزية تويوتا، وتأجيرها عبر بدجت، إلى جانب توفير بنية تحتية متطورة للشحن الكهربائي من خلال الشركة المركزية للطاقة.



تويوتا bZ4X – تجربة قيادة كهربائية استثنائية في الأردن

تُعد سيارة تويوتا bZ4X الكهربائية من أبرز الطرازات العالمية في فئتها، وتتميّز بمواصفات أوروبية مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وأداء كهربائي متطور يجمع بين القوة والذكاء. تعتمد السيارة على محركين كهربائيين بقدرة 215 حصانًا (160 كيلوواط) مع عزم دوران يبلغ 337 نيوتن.متر، وتصل إلى مدى قيادة يصل إلى 411 كم في الشحنة الواحدة، ما يجعلها مثالية لـتأجير السيارات الكهربائية الأسبوعي والرحلات الطويلة داخل وخارج عمّان.

كما تأتي مزوّدة بنظام الدفع الرباعي (AWD) الذي يوفّر ثباتًا عاليًا على الطرق الوعرة والممهدة، ما يعزّز جاذبيتها للعملاء في الأردن، خصوصًا الباحثين عن سيارة دفع رباعي كهربائية.



أمان وتقنيات متقدمة مصممة للمستأجر

تتميّز تويوتا bZ4X بأنظمة أمان رائدة مثل Toyota Safety Sense 3 (TSS3)، وتقنيات مكابح ما قبل الاصطدام، وأنظمة دخول وتشغيل ذكية، إلى جانب أوضاع قيادة متعددة تشمل النمط الاقتصادي .(ECO) أما من الداخل، فتوفّر راحة متكاملة تشمل شاحن لاسلكي، وباب خلفي كهربائي، ما يجعلها سيارة مثالية للباحثين عن الراحة والتكنولوجيا المتقدمة.

خدمات تأجير مرنة ودعم مستمر

لضمان تجربة سلسة ومريحة للعملاء، تتيح بدجت الأردن إمكانية استبدال السيارة بأخرى مشحونة بالكامل خلال مدة الإيجار، ما يعالج أبرز المخاوف المتعلقة بنفاد الشحن. كما يمكن حجز السيارة بكل سهولة من خلال الفروع التالية:

* عمان: 0791219232

* مطار الملكة علياء الدولي: 0798997090

* العقبة: 0790057017



نقلة مستدامة لسوق تأجير السيارات في الأردن

تمثل هذه الخطوة من “بدجت الأردن” و”المركزية” نقلة نوعية على مستوى سوق السيارات الكهربائية في المملكة، وتُعد جزءًا من الرؤية الوطنية لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، وتوفير خيارات تنقل مبتكرة تلائم احتياجات السوق المحلي والسياح والشركات.