مسؤول فلسطيني يعلن تسلم حماس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة

وقال المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، يوم الاثنين، إن "وفد حماس برئاسة خليل الحية في القاهرة تسلَّم مقترحًا جديدًا من الوسطاء المصريين والقطريين لوقف النار"، موضحًا أن المقترح "يستند إلى مقترح (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف الأخير، الذي ينصّ على هدنةٍ لستين يومًا وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين".
وتابع: "هو عبارة عن اتفاقِ إطارٍ لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين حول وقف دائمٍ لإطلاق النار".
