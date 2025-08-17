بعد إعادة تفعيل خدمة العلم .. ماذا تعرف عنها ؟

استمر تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية حتى عام 1986، حين صدر قانون جديد برقم (23) يحدد استمرار الخدمة حتى سن الأربعين مع مدة محددة تبدأ من تاريخ التجنيد. ومع ذلك، توقف تنفيذ الخدمة الفعلية في عام 1991، رغم استمرار القانون سارياً من الناحية القانونية، وظل البرنامج متوقفاً لأكثر من ثلاثة عقود.
وقد خضع قانون خدمة العلم الحالي منذ صدوره في عام 1986 إلى خمس تعديلات كان آخرها في عام 2022 الذي أعاد تعريف وثيقة خدمة العلم بأنها المستند أو القيد الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال.
في عام 2024، أعلن سمو ولي العهد عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، مؤكداً أنه سيعزز الهوية الوطنية ويمنح الشباب فرصة لاكتساب الانضباط والمسؤولية، بالإضافة إلى تأهيلهم بالمهارات اللازمة لمواجهة مختلف التحديات. وبحسب القانون، ستكون الخدمة إلزامية للذكور الأردنيين من عمر 25 إلى 29 عاماً، وستستمر مدة البرنامج لمدة 12 شهراً، تشمل ثلاثة أشهر تدريباً عسكرياً، تليها تسعة أشهر تدريب مهني وتقني في القطاع الخاص، بهدف تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الانتماء الوطني والقيم المدنية لدى الشباب، وصقل شخصياتهم، وتطوير مهاراتهم العملية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تأهيل كوادر قادرة على العمل في مختلف القطاعات، ويشكل البرنامج جسراً بين الهوية الوطنية ومتطلبات التنمية، ويهيئ الشباب ليكونوا عناصر فاعلة في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
تأتي إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم في الأردن بعد توقف دام أكثر من ثلاثين عاماً، ليؤكد التزام القيادة الهاشمية ببناء جيل وطني ملتزم بالقيم الوطنية، وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، كما يعكس حرص الأردن على صقل مهارات الشباب وتعزيز روح الانتماء لديهم، بما يتوافق مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
