السبت 2025-08-16 07:54 م
 

وزير الطاقة: قانون الكهرباء الجديد لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديدة للكهرباء

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 16-08-2025 06:40 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، السبت، إنّ قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديدة للكهرباء.

اضافة اعلان


وأضاف الخرابشة  أن قانون الكهرباء الجديد يتيح لأي منشأة خارج مناطق التنظيم استخدام خاصية التخزين بمجرد إبلاغ هيئة الطاقة والثروة المعدنية.


ودخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ الجمعة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

فلسطين 70 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

غرفة صناعة الأردن

أخبار محلية صناعة الأردن : حريصون على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

المفرق

أخبار محلية سكان حي الضاحية بالمفرق يطالبون بإنشاء مركز صحي

وفد إعلامي خليجي يزور بترا

أخبار محلية وفد إعلامي خليجي يزور بترا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية توضيح حول موعد دوام المدارس الحكومية والخاصة بالاردن

تعبيرية

أخبار محلية وزير الطاقة: قانون الكهرباء الجديد لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديدة للكهرباء

المهندسة الاء الرحاحلة

مناسبات المهندسة الاء الرحاحلة ماجستير بامتياز

غزة

فلسطين 11 شهيدا بينهم 5 من منتظري المساعدات شمال غرب قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة