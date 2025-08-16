وزير الطاقة: قانون الكهرباء الجديد لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديدة للكهرباء

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، السبت، إنّ قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديدة للكهرباء.

وأضاف الخرابشة أن قانون الكهرباء الجديد يتيح لأي منشأة خارج مناطق التنظيم استخدام خاصية التخزين بمجرد إبلاغ هيئة الطاقة والثروة المعدنية.