الإثنين 2025-08-18 05:05 م
 

الأردن ينفذ إنزالات جوية جديدة بمشاركة دولية واسعة

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الإثنين، 18-08-2025 03:12 م

الوكيل الإخباري-   نفذت القوات المسلحة الأردنية، الاثنين، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا وجمهورية فرنسا وجمهورية إيطاليا ومملكة هولندا وجمهورية سنغافورا وجمهورية إندونيسيا، حيث تم إسقاط نحو (100) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى(157) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة (362) إنزالاً، وبهذا الإنزال بلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الاردني إلى نحو (775) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.

 
 
