الأردن ينفذ إنزالات جوية جديدة بمشاركة دولية واسعة

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى(157) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة (362) إنزالاً، وبهذا الإنزال بلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الاردني إلى نحو (775) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع إقليمي لمديري المُختبرات المَعنية بشلل الأطفال
-
ورشة تؤكد ضرورة تعزيز دور المرأة في قطاع الطاقة المستدامة
-
يوم طبي مجاني في سهل حوران
-
افتتاح برنامج التأهيل القيادي والإداري للأطباء في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
-
مذكرة تفاهم بين المستقلة للانتخاب والشباب
-
الأردن يدين إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي على اقتحام الضفة الغربية المحتلة
-
قطاع النقل البري في جرش يؤكد ضرورة التزام حافلات النقل العام في برما بخطوطها المحددة
-
المعهد القضائي يعلن عن مسابقة القبول في برنامج الدبلوم للعام الدراسي 2025-2026