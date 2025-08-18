الأردن ينفذ إنزالات جوية جديدة بمشاركة دولية واسعة

الوكيل الإخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية، الاثنين، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا وجمهورية فرنسا وجمهورية إيطاليا ومملكة هولندا وجمهورية سنغافورا وجمهورية إندونيسيا، حيث تم إسقاط نحو (100) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

