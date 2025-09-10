الأربعاء 2025-09-10 02:05 م
 

الصناعة والتجارة: مخزون القمح والشعير ضمن الحدود الآمنة

حبوب القمح
حبوب القمح
 
الأربعاء، 10-09-2025 12:24 م
الوكيل الإخباري-   أكّد الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير في المملكة ضمن حدوده الآمنة، حيث تكفي كميات القمح المتعاقد عليها والموجودة في مستوعبات الوزارة لمدة 10 شهور، بينما تكفي كميات الشعير لمدة 7 شهور.اضافة اعلان


وبيّن البرماوي، أن الوزارة تطرح باستمرار مناقصات لشراء مزيد من الكميات بهدف الحفاظ على مستويات المخزون، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الشهري للقمح يبلغ 90 ألف طن، وللشعير 80 ألف طن شهريًا.

وأضافت الوزارة أنها طرحت عطاءً لشراء ما بين 100 و120 ألف طن من القمح، داعيةً الراغبين في المشاركة إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من الدعوة التي تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارًا غير مستردة. يُذكر أن آخر موعد لتقديم العروض هو الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء 16 أيلول الحالي.

واشترطت الوزارة على المتقدّمين إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدّقة خلال 30 يومًا من تاريخ فتح العروض، بالإضافة إلى صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

546

فيديو منوع تخيل أن ترى هذا المنظر أمامك !

7ه

فيديو منوع مشهد لطيف من داخل الحرم المكي

ارشيفية

أخبار محلية الملك يلتقي عباس ويبحثان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية

41 شهيدا و184 جريحا في غزة خلال يوم

فلسطين 41 شهيدا و184 جريحا في غزة خلال يوم

ارشيفية

أخبار محلية الأمير الحسين يزور قطر الأربعاء

با

أخبار الشركات المهندس عماد المطارنة رئيساً لمجلس إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال

58

المرأة والجمال حساسية صبغة الشعر.. أين يكمن الخطر الحقيقي؟

كلب داخل قفص

أخبار محلية خطة لترقيم وتعقيم الكلاب الضالة وزرع شرائح إلكترونية لتتبعها



 
 





الأكثر مشاهدة