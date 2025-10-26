جمعية "الباركنسون" تنظم دورة لدعم التمكين الذاتي للمصابين

وبحسب بيان صادر عن الجمعية، اليوم الأحد، تهدف الدورة، التي استمرت ثلاثة أيام، إلى إعداد كوادر من المصابين بمرض الباركنسون وذويهم ليصبحوا مدربين وميسّرين لجلسات الدعم التماثلي، ضمن جهود الجمعية لتعزيز التمكين الذاتي والنفسي والاجتماعي للأشخاص المصابين في الأردن.
وتضمّن برنامج الدورة عدة محاور شملت مهارات التواصل الفعّال، وإدارة الجلسات الجماعية، ومبادئ الدعم النفسي، وأساليب مشاركة التجارب والتعامل مع التحديات اليومية، بإشراف مجموعة من المختصين في مجالات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية، أيمن البلبيسي، أن الدورة تأتي ضمن برامج نوعية تركز على تمكين المصابين ليكونوا جزءًا من منظومة الدعم والمساندة لغيرهم، مشيدًا بالشراكة مع المجلس الأعلى ودعمه المستمر لمبادرات الجمعية.
من جهته، أشاد رئيس الجمعية، خليل أبو لبن، وممثلة المجلس الأعلى، غادة العباسي، بالمتدربين، وبأهمية دورهم في نشر ثقافة الدعم التماثلي كأداة لتعزيز جودة الحياة لدى المرضى وتحقيق الاندماج المجتمعي.
