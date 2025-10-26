"مؤتمر العرب المسيحيين" يوصي بترسيخ قيم المواطنة والوحدة العربية

ووفق بيان صادر عن اللجنة المنظمة، أكد المؤتمر في ختام أعماله، أن العرب المسيحيين مكوّن أصيل في الهوية العربية وشركاء فاعلون في مسيرة النهضة، داعيًا إلى إدماج تاريخهم وإسهاماتهم في المناهج التعليمية والإعلامية، وتشجيع البحث العلمي وتوثيق التراث المسيحي العربي، وتعزيز قيم المواطنة والمساواة والعيش المشترك.
وأوصى المؤتمر بترسيخ مبدأ الحوار بين المذاهب والكنائس العربية، وبناء خطاب ثقافي وإعلامي جامع يعكس الدور الحضاري للعرب المسيحيين في الماضي والحاضر والمستقبل.
وأكد المشاركون أن عمّان، التي احتضنت هذا الحدث الفكري، تواصل أداء دورها كمنارة للحوار والتلاقي الديني والثقافي، ومركز إشعاعٍ عربي يرسّخ قيم التسامح والانتماء والنهضة.
وكان المؤتمر، الذي نظمته جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية بالتعاون مع المبادرة العربية المسيحية "عروبة"، شهد مشاركة واسعة من شخصيات سياسية وفكرية وأكاديمية من الأردن وعدد من الدول العربية والأوروبية بينها روسيا وألمانيا وهولندا وفرنسا ولبنان وسوريا وفلسطين.
