الأردن ومصر يناقشان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

10:14 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751449 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، د. بدر عبد العاطي. اضافة اعلان





وبحث الصفدي مع عبدالعاطي الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.