الأردن ومصر يناقشان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وبحث الصفدي مع عبدالعاطي الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
-
أخبار متعلقة
-
جمعية "الباركنسون" تنظم دورة لدعم التمكين الذاتي للمصابين
-
وفاة و 5 إصابات في حادث سير مروع قرب جامعة الزرقاء
-
أكاديميون وقانونيون: خطاب العرش يجسد إرادة التحديث والإصلاح
-
"مؤتمر العرب المسيحيين" يوصي بترسيخ قيم المواطنة والوحدة العربية
-
العين داودية يحاضر حول التعددية الحزبية في المفرق
-
القوات المسلحة تجلي الدفعة 14 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
-
السير تحجز 3 مركبات بعد تداول فيديو استعراضي على مواقع التواصل
-
فاعليات في عجلون: خطاب العرش يعزّز الثقة بمسيرة الإصلاح والتنمية