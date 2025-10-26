وفاة و 5 إصابات في حادث سير مروع قرب جامعة الزرقاء

10:57 م

الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية قبل ساعات مع حادث تصادم وتدهور بين أربع مركبات وقع ما قبل جامعة الزرقاء الخاصة باتجاه عمّان، وأسفر الحادث – وللأسف – عن وفاة و (5) إصابات، حيث جرى إخلاء المتوفى وإسعاف المصابين إلى المستشفى. اضافة اعلان





وتواجدت مجموعات الدوريات في الموقع للدلالة والإرشاد، وتمّت إزالة العوائق وفتح حركة السير بالكامل.



ودعت الدوريات السائقين إلى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور واتباع تعليمات رجال الدوريات في الموقع.

