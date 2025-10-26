وفاة و 5 إصابات في حادث سير مروع قرب جامعة الزرقاء

وتواجدت مجموعات الدوريات في الموقع للدلالة والإرشاد، وتمّت إزالة العوائق وفتح حركة السير بالكامل.
ودعت الدوريات السائقين إلى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور واتباع تعليمات رجال الدوريات في الموقع.
-
