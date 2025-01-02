 
الخميس 2025-01-02 02:30 م
 

الضمان: (10%) الحد الأعلى لنسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2025

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الخميس، 02-01-2025 12:39 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن نسبة الزيادة السنوية لعام 2025 على الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم المشتركين اختيارياً بالضمان هي (10%) كحدٍ أقصى.اضافة اعلان


وأكدت المؤسسة أن بإمكان كافة المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي تعديل نسبة الزيادة السنوية على رواتبهم الخاضعة للاقتطاع للعام 2025 خلال الفترة الممتدة ما بين (1/1/2025 ولغاية 15/2/2025).

وأوضحت المؤسسة أن خدمة تعديل الزيادة السنوية متاحة إلكترونياً من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي للمؤمن عليه في موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، أو من خلال تطبيق سند الحكومي، ومن ثم اختيار طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية من خيار خدمات المنتسبين اختيارياً، وفي حال عدم طلب هذه الزيادة خلال الفترة المحددة فلن يتم إدخال أي زيادة على الأجر الخاضع للضمان وسيبقى الأجر الخاضع كما هو في العام 2024.

وبينت المؤسسة أن نسبة الزيادة على رواتب المؤمّن عليهم المشمولين بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي متاحة ما بين (1%) و (10%) سنوياً.

 ووجهت المؤسسة دعوتها لكافة المشتركين اختيارياً للتواصل معها من داخل الأردن لأي استفسار أو سؤال على مركز اتصالها الموحد (117117) أو من داخل وخارج الأردن على الرقم (065008080)، أو عبر بريدها الرسمي [email protected]


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