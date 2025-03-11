"الطاقة والمعادن" تؤكد على تعزيز الحوكمة وترسيخ مبادئ النزاهة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الثلاثاء، أن تعزيز الحوكمة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية يمثل أولوية قصوى في مختلف مجالات عمل الهيئة والقطاع.

اضافة اعلان



وشدد السعايدة، خلال متابعته لسير تنفيذ وتعبئة مصفوفة قياس الامتثال الحكومي لعام 2024، ضمن مؤشرات النزاهة الوطني (N11/ الدورة الثانية)، على التزام الهيئة بتطوير آليات الحوكمة المؤسسية لضمان تحسين الأداء وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاع.