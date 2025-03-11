 
الثلاثاء 2025-03-11 04:07 م
 

"الطاقة والمعادن" تؤكد على تعزيز الحوكمة وترسيخ مبادئ النزاهة

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 
الثلاثاء، 11-03-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الثلاثاء، أن تعزيز الحوكمة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية يمثل أولوية قصوى في مختلف مجالات عمل الهيئة والقطاع.

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وشدد السعايدة، خلال متابعته لسير تنفيذ وتعبئة مصفوفة قياس الامتثال الحكومي لعام 2024، ضمن مؤشرات النزاهة الوطني (N11/ الدورة الثانية)، على التزام الهيئة بتطوير آليات الحوكمة المؤسسية لضمان تحسين الأداء وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاع.


وأكد السعايدة، خلال اطلاعه على سير تقديم الخدمات في مركز خدمة الجمهور، أهمية تبسيط الإجراءات وضمان سرعة ودقة إنجاز المعاملات من خلال النافذة الواحدة، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية ويعزز مبادئ العدالة والمساواة في تقديم الخدمات. كما تفقد مركز المراقبة والطوارئ، الذي يعمل على ضمان الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، مشيدا بجهود الفرق المختصة في سرعة التعامل مع المستجدات.

 
 
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