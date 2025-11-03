روما تؤكد دعمها لترسيخ السلام في غزة وحل الدولتين

10:07 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752454 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، ضرورة تشجيع الجهود والنتائج التي تحققت حتى الآن في قطاع غزة. اضافة اعلان





وقال تاياني، في مقابلة مع صحيفة (إل ماتينو) اليوم الاثنين: "إن يوم غد سيشهد وصول وفدنا العسكري والدبلوماسي إلى المنطقة لإجراء مزيد من الاجتماعات والتحضير لمؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة، المقرر منتصف تشرين الثاني الحالي"



وأشار الوزير إلى أن "دول العالم العربي منخرطة في هذه العملية لأن الهدف النهائي هو إحلال السلام في المنطقة بأكملها وتهيئة الظروف للتنمية والتقدم"، مشيرا إلى أن إيطاليا تقف إلى جانب شعب غزة، وقد عملت بلا كلل للتخفيف من وطأة الحرب على الشعب الفلسطيني.



وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول: لطالما عملنا لأجل تحقيق حل الدولتين بالتعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية في المنطقة.. وسنواصل ذلك".

