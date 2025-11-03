الرواشدة: تطبيق معايير شفافة في اختيار المشاركين بمهرجان الزيتون

وأضاف الرواشدة اليوم الاثنين، بحضور مدير المهرجان المهندس عبدالله القضاة وأعضاء اللجنة المشكلة، إن اللجنة اعتمدت معايير دقيقة وشفافة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، موضحا أن المهرجان الذي تنظمه وزارة الزراعة بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة التعاونية، ومؤسسة الإقراض الزراعي، يعد من أبرز الفعاليات الزراعية والريفية في المملكة، ويهدف إلى دعم المزارعين وتمكين المرأة الريفية والتعريف بجودة زيت الزيتون الأردني ومنتجات الريف المحلي.
وبين أن اللجنة المشكلة لتحكيم الطلبات اعتمدت معايير محددة تراعي جودة المنتجات، والالتزام بالاشتراطات الصحية، وأصالة المنتج، والتوزيع الجغرافي العادل بين المحافظات، وبما يضمن تمثيلا متوازنا لكافة مناطق المملكة، مشيرا الى أن الأولوية في الاختيار منحت للمشاركين من الفئات المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمستفيدين من مؤسسة الإقراض الزراعي، والسيدات المعيلات لأسرهن، إلى جانب المشاريع الريادية الناجحة في الجمعيات الخيرية والتعاونية.
وأوضح أن اللجنة حرصت على اختيار مشارك واحد فقط من كل أسرة ومن ذوي الدخل المحدود، دعما لصمود المرأة الريفية الأردنية، مؤكدا أن مهرجان الزيتون الوطني 25 يشكل نافذة تسويقية مهمة للأسر الريفية المنتجة.
وثمن الرواشدة جهود جميع الجهات الداعمة للمهرجان، مؤكدا أن التحضيرات جارية لتقديم نسخة مميزة تعكس تطور قطاع الزيتون في الأردن ودور المركز الوطني للبحوث الزراعية في دعم هذا القطاع الحيوي، وسيتم تعميم أسماء المشاركين خلال الأسبوع المقبل من خلال رسالة نصية تتضمن المقبولين، وعلى قائمة الانتظار من تعذر قبولهم، علما بأن العدد الكلي للمتقدمين للأفراد بلغ 128مشاركا ، والعدد الكلي للمتقدمين على الأجنحة 66 ، وعدد المشاركين المسجلين لأول مرة بلغ 761 ، وعدد المشاركين المسجلين المستفيدين من مؤسسة الإقراض الزراعي 16 مشاركا، وعدد المشاركين المسجلين في المنصة ممن يتقاضون من صندوق المعونة 33 مشاركا ، والعدد الكلي للمسجلين من الجمعيات الخيرية والتعاونية بلغ 54 جمعية.
