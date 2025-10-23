الطاقة والمعادن تتابع ميدانياً جاهزية المحطات وتؤكد: خدمة المواطن أولوية

04:56 م

الوكيل الإخباري- نفّذ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم، زيارة ميدانية إلى محطة رحاب لتوليد الكهرباء التابعة لشركة السمرا لتوليد الكهرباء، بحضور المدير العام للشركة المهندس سامي الزواتين، وعدد من المدراء والمختصين من الجانبين.





واطلع المهندس السعايدة خلال الجولة على واقع العمل في المحطة وجاهزيتها التشغيلية والفنية، واستمع إلى شرح حول الإجراءات المتبعة لضمان استمرارية التزويد الكهربائي بكفاءة وموثوقية عاليتين.



وأكد المهندس السعايدة أن تعزيز الجاهزية التشغيلية لمحطات التوليد يمثل ركيزة أساسية في دعم أمن التزويد واستدامة المنظومة الكهربائية الوطنية، مشيدًا بجهود الكوادر الوطنية في شركة السمرا ودورها الفاعل في الحفاظ على استقرار النظام الكهربائي ورفع كفاءته، مؤكداً حرص الهيئة على المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق الوثيق مع الشركات العاملة في القطاع لتعزيز الأداء وتحسين جودة الخدمة.



من جانبه، ثمّن المهندس سامي الزواتين اهتمام ومتابعة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وحرصها الدائم على التواصل الميداني، مؤكداً أن هذه الزيارات تسهم في دعم الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل المشترك بين الجانبين، بما ينعكس إيجاباً على موثوقية النظام الكهربائي الوطني واستدامة خدماته.