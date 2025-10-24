الجمعة 2025-10-24 10:09 م
 

مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية

ال
أرشيفية
 
الجمعة، 24-10-2025 07:51 م

الوكيل الإخباري-  أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع مسجلةً مكاسب أسبوعية اليوم الجمعة، متأثرةً بصدور بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع وسلسلة من تقارير أرباح الشركات.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.7 بالمئة في نهاية جلسة الجمعة، معوضاً خسائره السابقة، مع أداء إيجابي للبورصات والقطاعات الرئيسية عموماً، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .


وواصل مؤشر فوتسي 100 البريطاني مكاسبه، ليغلق عند مستوى قياسي مرتفع يوم الخميس، مختتماً الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.70 بالمئة، في حين استقر مؤشر كاك 40 الفرنسي في ختام الجلسة مغلقاً عند الخط الأحمر، بنسبة 0.00 بالمئة، مختتماً الأسبوع عند 8.225.63 نقطة.


وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.15 بالمئة، ليغلق عند مستوى 24.243.97 نقطة.


بترا

 
 
