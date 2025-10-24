تعديل أطوار إشارة مدخل عين الباشا بما يتناسب مع الحركة المرورية

وأوضحت المديرية أن الإشارة ستعمل وفق النظام الجديد على النحو التالي:
حركة السير القادمة من عمّان باتجاه السلط مع السماح بالالتفاف من نفس المسرب عودةً إلى عمّان.
حركة السير الرئيسية القادمة من السلط مع الحركة الرئيسية القادمة من عمّان.
حركة السير القادمة من السلط مع السماح بالالتفاف باتجاه عين الباشا.
حركة السير القادمة من عين الباشا بشكل منفصل.
حركة السير القادمة من أبو طارة بشكل منفصل.
ودعت المديرية الإخوة المواطنين إلى الانتباه جيدًا إلى الإشارة الضوئية وآلية عملها الجديدة، مؤكدة أنه تم تعديل أوقات الإشارة بما يتناسب مع فترات الذروة الصباحية والمسائية.
