تعديل أطوار إشارة مدخل عين الباشا بما يتناسب مع الحركة المرورية

الوكيل الإخباري- قامت مديرية السلامة المرورية في وزارة الأشغال العامة بإجراء تعديلات على أطوار تشغيل الإشارة الضوئية عند مدخل عين الباشا (الكسّارات)، وذلك بما يتناسب مع حجم الحركة المرورية على التقاطع.

وأوضحت المديرية أن الإشارة ستعمل وفق النظام الجديد على النحو التالي:



حركة السير القادمة من عمّان باتجاه السلط مع السماح بالالتفاف من نفس المسرب عودةً إلى عمّان.

حركة السير الرئيسية القادمة من السلط مع الحركة الرئيسية القادمة من عمّان.

حركة السير القادمة من السلط مع السماح بالالتفاف باتجاه عين الباشا.

حركة السير القادمة من عين الباشا بشكل منفصل.

حركة السير القادمة من أبو طارة بشكل منفصل.