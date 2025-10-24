فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدًا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة إربد، غدًا السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان



وذكرت الشركة في بيان، أن فصل التيار سيشمل في لواء الطيبة مناطق، الحي الشمالي والحي الشرقي في الطيبة، ومجاوري مركز الأمن، وابسر ابو علي، ودير السعنة، من الساعة 9:30 صباحًا لغاية 5 مساءً.