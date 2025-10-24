فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدًا

وذكرت الشركة في بيان، أن فصل التيار سيشمل في لواء الطيبة مناطق، الحي الشمالي والحي الشرقي في الطيبة، ومجاوري مركز الأمن، وابسر ابو علي، ودير السعنة، من الساعة 9:30 صباحًا لغاية 5 مساءً.
وبينت، أن المناطق التي يشملها الفصل المبرمج بلواء بني كنانة تضم، حكما طريق مرو، وحي العاصم، وجنوب البلد في حريما، من الساعة 8 صباحًا لغاية 12 ظهرًا.
