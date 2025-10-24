الجمعة 2025-10-24 07:36 م
 

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدًا

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 24-10-2025 06:58 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة إربد، غدًا السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان


وذكرت الشركة في بيان، أن فصل التيار سيشمل في لواء الطيبة مناطق، الحي الشمالي والحي الشرقي في الطيبة، ومجاوري مركز الأمن، وابسر ابو علي، ودير السعنة، من الساعة 9:30 صباحًا لغاية 5 مساءً.


وبينت، أن المناطق التي يشملها الفصل المبرمج بلواء بني كنانة تضم، حكما طريق مرو، وحي العاصم، وجنوب البلد في حريما، من الساعة 8 صباحًا لغاية 12 ظهرًا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ر

أخبار محلية أشغال جرش تنجز 15 عطاء وتباشر استعداداتها للموسم الشتوي

ل

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدًا

ل

أخبار محلية تعديل أطوار إشارة مدخل عين الباشا بما يتناسب مع الحركة المرورية

ا

أخبار محلية عجلون: حركة سياحية نشطة ونسبة إشغال مرتفعة

ا

فلسطين الفصائل الفلسطينية تؤكد دعم إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار

ن

أخبار محلية بلدية بني عبيد تبدأ بتعبيد طرق بتكلفة 1.6 مليون دينار

ب

أخبار محلية "البر والإحسان" تنفذ يوما طبيا مجانيا في منطقة الريشة بمحافظة العقبة

ل

أخبار محلية مدير عام "البحوث الزراعية" يزور مختبر فحص زيت الزيتون



 
 





الأكثر مشاهدة