فرنسا تتسلّم قيادة بعثة الناتو في العراق خلفًا لهولندا

وشهدت مراسم التسليم حضور مسؤولين عراقيين وسفراء من الدول الحليفة والشريكة، ومسؤولين من الناتو، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع الدولي في بغداد.
وقال اللواء هينتزي "إنه لشرف وامتياز عظيم لي، ولبلدي فرنسا، أن أتولى قيادة بعثة الناتو في العراق، هذا البلد الذي يُنظر إليه غالبًا باعتباره مهد الحضارات".
وأضاف: "نحن نتشارك مع المؤسسات الأمنية العراقية وقوات الأمن العراقية هدفًا مشتركًا، ونجاحنا لن يكون فرديًا بل جماعيًا، لتطوير حلول مستدامة ومصممة خصيصًا لدعم العراق كشريك ذي قيمة للناتو".
من جانبه، عبّر القائد المنتهية ولايته الفريق لوكاس شرويرس عن شكره لنظرائه العراقيين على ما وصفه بـ"الضيافة والتعاون الممتاز"، مشيدًا بالتزامهم المتواصل بالشراكة مع الناتو وتعزيز قدرات القوات والمؤسسات الأمنية العراقية.
وقال: "لشركائنا العراقيين — إن صمودكم وقيادتكم مصدر إلهام لنا. لقد تعلمنا منكم الكثير، وكان شرفًا لي أن أعمل إلى جانبكم". وتابع: "إلى الحلفاء والشركاء — شكرًا لاستثماركم في مستقبل العراق وفي أمننا المشترك. كريستوف، أسلّمك القيادة بكامل الثقة، فأنت ترث فريقًا من المحترفين المتفانين وشبكة من الشراكات الصامدة. أعلم أنك ستقود المهمة برؤية واحترام لمبادئ الناتو والسياق العراقي. هذه المهمة تتعلق بالناس — بالثقة والدعم والسيادة، وأنا واثق بأنك ستواصلها بالنزاهة التي تستحقها".
وكان قادة الدول الأعضاء في الناتو قد أطلقوا بعثة الناتو في العراق خلال قمتهم في بروكسل في تموز 2018، بناءً على طلب ودعوة من الحكومة العراقية.
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