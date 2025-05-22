شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تنظّم فعالية "رالي الموظفين" بمشاركة 1800 موظفاً

وجاء تنظيم هذه الفعالية في إطار حرص الشركة على تعزيز روح الفريق، وترسيخ ثقافة التقدير والامتنان بين أوساط كوادرها، الذين يشكّلون العمود الفقري لنجاح العلامة التجارية في الأردن. وقد شملت الفعالية سلسلة من الأنشطة التفاعلية والتدريبية لبناء وتعزيز روح الفريق، إلى جانب فقرات ترفيهية ومسابقات تفاعلية وأمسيات فنية أحياها الفنان نجم السلمان، مع عروض الدبكة الأردنية، واختُتمت بأجواء احتفالية وعشاء جماعي.
كما تم خلال الفعالية تكريم عدد من الموظفين المتميزين تقديراً لعطائهم وجهودهم المستمرة، في مبادرة تهدف إلى تعزيز روح الفريق والارتباط المهني داخل بيئة العمل بالإضافة إلى تكريم عدد من الموظفين من ذوي الهمم.
وألقى السيد أحمد عرموش، الرئيس التنفيذي لشركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - كلمةً افتتاحية خلال الحفل، عبّر فيها عن بالغ تقديره للموظفين، مؤكداً أن "المرحلة الماضية شكّلت تحدياً لنا جميعاً، ولكننا بفضل إصراركم وروحكم العالية، تجاوزناها، ونحن اليوم نخطو بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقاً". وأضاف: "إن التقدير الحقيقي لا يُقاس بكلمات الشكر فقط، بل بتوفير بيئة داعمة ومُحفّزة تُمكّن كل فرد منكم من النمو والعطاء. وماكدونالدز الأردن ستبقى دائماً كما عهدتموها، شركة تُقدّر الإنسان وتبني عليه نجاحها".
يشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تحرص الشركة على تنظيمها بشكل دوري، انسجاماً مع استراتيجيتها في الاستثمار بالعنصر البشري، بوصفه الركيزة الأساسية لاستدامة النجاح.
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