 
الثلاثاء 2025-02-18 12:24 م
 

العمل تدعو الباحثين عن العمل للمسارعة في الدخول لمنصة "سجل" للتشغيل

وزارة العمل
وزارة العمل
الثلاثاء، 18-02-2025 11:38 ص
الوكيل الإخباري-  دعت وزارة العمل الباحثين عن العمل وأصحاب العمل إلى المسارعة بالتسجيل على المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" أو تحديث بيانات المسجلين سابقًا عليها.اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" أطلقتها الوزارة في عام 2019 لتعزيز فرص تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص من خلال زيادة التشبيك بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.

كما أكد أن الهدف من هذه الدعوة أيضًا هو توسيع قاعدة بيانات أصحاب العمل والباحثين عن العمل من الذكور والإناث من ذوي المهارات الفنية والمهنية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل الأردني من الكفاءات الأردنية بشكل فعال.

ويمكن التسجيل أو التحديث عبر موقع المنصة https://sajjil.gov.jo أو من خلال التواصل مع مكاتب ومديريات التشغيل في الوزارة عبر الهاتف رقم: 06/2221020.

 
gnews

أحدث الأخبار

dchdf

أخبار الشركات جورامكو تعلن عن شراكات جديدة في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات 2025

ا

اقتصاد محلي 21.116 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي

جامعة آل البيت

أخبار محلية جامعة حكومية تعلن عن مواعيد الدوام في رمضان

بلف

أخبار الشركات بنك الأردن يدعم الاستثمار والتنمية المستدامة برعاية مؤتمر "مستقبل رقمي مستدام"

اع89

أسواق ومال "أهم ميزات تداول العملات المشفرة والفوركس عبر الإنترنت: فرص استثمارية متنوعة ومرنة"

ل

اقتصاد محلي البنك المركزي يحدد دوام البنوك خلال رمضان

وزارة العمل

أخبار محلية العمل تدعو الباحثين عن العمل للمسارعة في الدخول لمنصة "سجل" للتشغيل

جانب من التدريب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تدرب موظفيها على توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية



 




الأكثر مشاهدة