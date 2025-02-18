العمل تدعو الباحثين عن العمل للمسارعة في الدخول لمنصة "سجل" للتشغيل

وأكد الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" أطلقتها الوزارة في عام 2019 لتعزيز فرص تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص من خلال زيادة التشبيك بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.
كما أكد أن الهدف من هذه الدعوة أيضًا هو توسيع قاعدة بيانات أصحاب العمل والباحثين عن العمل من الذكور والإناث من ذوي المهارات الفنية والمهنية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل الأردني من الكفاءات الأردنية بشكل فعال.
ويمكن التسجيل أو التحديث عبر موقع المنصة https://sajjil.gov.jo أو من خلال التواصل مع مكاتب ومديريات التشغيل في الوزارة عبر الهاتف رقم: 06/2221020.
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