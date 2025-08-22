العيسوي: الملك يضع جميع الأردنيين في صميم اهتمامه

الوكيل الإخباري- في مشهد وطني مهيب، قدم أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات وممثلي الفعاليات النسائية والشبابية والمجتمعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين إلى الديوان الملكي الهاشمي، حيث ارتفعت الهتافات والقصائد الوطنية التي جسدت الفخر والاعتزاز بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الوطنية والقومية والإنسانية، مؤكدين أن الأردن سيبقى السند الأمين لفلسطين، وأنهم جميعًا ماضون على العهد، فداءً للأردن وقيادته الهاشمية الشجاعة.



وقد التقاهم رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي، حيث حملوه رسالة مكتوبة مليئة بالوفاء والولاء لجلالة الملك، مؤكدين أن ولاءهم عهد ثابت لا يبدله الزمن، رافعين صرخة الوحدة الوطنية والدفاع عن الأردن، ومستعدين لتقديم الغالي والنفيس للدفاع عن الوطن، معترفين بشجاعة القيادة الهاشمية المدافعة عن القضية الفلسطينية والداعمة لقطاع غزة سياسيًا وإنسانيًا وطبيًا، ومتمسكين بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ورافضين الهجمات المشبوهة على الأردن.



وفي بداية اللقاء، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، نقل العيسوي للحضور تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، واعتزازه بأبناء المخيمات الذين يمثلون نموذجًا في الانتماء والولاء.



وأكد أن جلالته يعتبر جميع الأردنيين "نبض الوطن وصوت الأمل"، وأنهم "الثروة الحقيقية والأساس المتين لمسيرة البناء والتنمية".

