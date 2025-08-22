الجمعة 2025-08-22 07:51 م
 

العيسوي: الملك يضع جميع الأردنيين في صميم اهتمامه

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
 
الجمعة، 22-08-2025 06:59 م

الوكيل الإخباري-    في مشهد وطني مهيب، قدم أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات وممثلي الفعاليات النسائية والشبابية والمجتمعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين إلى الديوان الملكي الهاشمي، حيث ارتفعت الهتافات والقصائد الوطنية التي جسدت الفخر والاعتزاز بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الوطنية والقومية والإنسانية، مؤكدين أن الأردن سيبقى السند الأمين لفلسطين، وأنهم جميعًا ماضون على العهد، فداءً للأردن وقيادته الهاشمية الشجاعة.

وقد التقاهم رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي، حيث حملوه رسالة مكتوبة مليئة بالوفاء والولاء لجلالة الملك، مؤكدين أن ولاءهم عهد ثابت لا يبدله الزمن، رافعين صرخة الوحدة الوطنية والدفاع عن الأردن، ومستعدين لتقديم الغالي والنفيس للدفاع عن الوطن، معترفين بشجاعة القيادة الهاشمية المدافعة عن القضية الفلسطينية والداعمة لقطاع غزة سياسيًا وإنسانيًا وطبيًا، ومتمسكين بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ورافضين الهجمات المشبوهة على الأردن.

وفي بداية اللقاء، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، نقل العيسوي للحضور تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، واعتزازه بأبناء المخيمات الذين يمثلون نموذجًا في الانتماء والولاء.

وأكد أن جلالته يعتبر جميع الأردنيين "نبض الوطن وصوت الأمل"، وأنهم "الثروة الحقيقية والأساس المتين لمسيرة البناء والتنمية".

اضافة اعلان

 

 من جهتهم، قال المتحدثون من وجهاء وأبناء وبنات وممثلي الفعاليات الشعبية والشبابية والنسائية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين إنهم يقفون صفًا واحدًا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، مساندين مواقفه التاريخية والشجاعة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ورافضين كل محاولات التهجير أو فرض ما يسمى بالوطن البديل، مؤكدين أن القدس الشريف ستبقى خطًا أحمر، وأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ستظل ركيزة ثابتة لحماية المقدسات والحفاظ على هويتها ومكانتها الدينية والتاريخية.

وأشادوا بالجهود الجادة والمتواصلة التي يبذلها جلالته لوقف المجازر والانتهاكات التي تُقترف بحق أبناء قطاع غزة، معتبرين أن صوت الأردن بقيادته الهاشمية ظل الأكثر صدحًا وعدلاً في الدفاع عن الحق الفلسطيني وعن ثوابت الأمة التي لا تقبل التنازل أو المساومة.

كما أشادوا بجهود جلالة الملك الرامية إلى رفعة الأردن وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدين أن المبادرات الملكية باتت محطات مضيئة في مختلف أرجاء الوطن، ومصدر أمل وثقة للمواطنين، إذ تعكس حرص جلالته على التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات العامة والقطاع الاجتماعي والاقتصادي.

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين

غزة

فلسطين مسؤولة أوروبية: المجاعة في غزة حقيقية

الشمع الأحمر

أخبار محلية إغلاق مخبز في عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بحث تعزير التعاون المشترك بين بلدية إربد وبعثة الاتحاد الأوروبي

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية عجلون تستقبل الوفود المشاركة بالبطولة الرياضية المدرسية العربية

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

أخبار محلية العيسوي: الملك يضع جميع الأردنيين في صميم اهتمامه

روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.4 مليار دولار

عربي ودولي روسيا: لا خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في الوقت الراهن



 
 





الأكثر مشاهدة