الأحد 2025-08-24 07:11 م
 

العيسوي: الدفاع عن منجزات الأردن ومواقفه واجب وطني جماعي

خلال لقائه وفدا من منتدى الأردن لحوار السياسات
الأحد، 24-08-2025 04:54 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن بقيادته الهاشمية نموذجاً راسخاً في الثبات على المواقف، رغم ما يموج المنطقة من أزمات واضطرابات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من منتدى الأردن لحوار السياسات.

وقال العيسوي إن جلالة الملك يقود جهوداً سياسية ودبلوماسية مكثفة، دفاعاً عن المصالح الوطنية وحقوق الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مبينا أن مواقف وجهود جلالته كانت الأكثر تأثيراً على المستوى الدولي، نصرة لحق الشعب الفلسطيني / ورفضاً لكل محاولات تصفية قضيته العادلة.

وأشار العيسوي إلى الدور المحوري لجلالة الملك في الدفاع عن أهل غزة، من خلال تحرك سياسي ودبلوماسي نشط، ونداءات مستمرة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، مقروناً بجهود إنسانية وإغاثية متواصلة، تجسدت في الجسور الجوية والمساعدات الطبية والغذائية من الأردن إلى غزة.

وقال العيسوي إن الموقف الأردني ليس مجرد خطاب سياسي، بل ممارسة عملية راسخة على الأرض.

وأضاف أن الأردن بقيادته الحكيمة وُجهوده الإنسانية والسياسية ترك بصمة واضحة في القضايا العربية الأخرى، في سوريا ولبنان والعراق وغيرها من الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية القيادية تعكس حرص الأردن على الاستقرار الإقليمي والحفاظ على دوره الوطني.

 

 من جهتهم، أكد المتحدثون وقوفهم الكامل خلف القيادة الهاشمية، التي تمثل الاعتدال والوسطية والحكمة في الدفاع عن المصالح الوطنية وفي الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية / مؤكدين أن ثقتهم بجلالة الملك وولي عهده مطلقة، وأنهم سيكونون عند حسن ظن القائد، الذي يمثل صمام الأمان للوطن.

وقالوا إن جميع الأردنيين يقفون على قلب رجل واحد خلف جلالته، وأنهم عند الحسم سيكونون جنوداً في خدمة الوطن والدفاع عن ثوابته.

 واضافوا أن جلالة الملك يتمتع برؤية استشرافية واضحة وخطاب إقناعي يرسخ ثقة الداخل والخارج، موضحين أن القيادة الهاشمية تمثل القضاة العدول الذين حافظوا على طهارة الرسالة والالتزام بمبادئ العدالة والحق، مؤكدين أن السياسة الحكيمة لجلالته أعطت الأردن مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي والدولي.

 
 
