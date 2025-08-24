فريق صحيفة "الغد" يتوج بلقب "بطولة نقابة الصحفيين"

05:05 م

الوكيل الإخباري- توج فريق صحيفة "الغد"، بلقب بطولة نقابة الصحفيين للمؤسسات الإعلامية بسداسيات كرة القدم التي استضافت مبارياتها الصالة الرياضية في جامعة البترا، بعد فوزه على فريق التلفزيون الأردني بفارق الركلات الترجيحية، وانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، حيث تمكن فريق الغد من تسجيل 3 ركلات، فيما سجل التلفزيون ركلة، ليذهب اللقب لفريق الغد الذي قاده رئيس التحرير مكرم الطراونة. اضافة اعلان





وتوج نقيب الصحفيين طارق المومني بحضور مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد، ومدير عام صحيفة الغد بلال صباح، وعميد شؤون الطلبة في جامعة البترا الدكتور إياد الملاح، فريق "الغد" بكأس البطولة و الميداليات الذهبية، فيما تسلم لاعبو التلفزيون الميداليات الفضية وكأس المركز الثاني.



كما توج نقيب الصحفيين الفائزين بالجوائز الفردية، حيث حصل لاعب التلفزيون الأردني محمود إبراهيم على كأس هداف البطولة برصيد 6 أهداف، ومكرم الطراونة من "الغد" على جائزة أفضل لاعب وراشد الرواشدة من "الرأي" على كأس اللاعب المثالي، وسرحان التعمري من "الغد" على جائزة أحس حارس مرمى في البطولة.



وقدم المومني درعا تقديريا لجامعة البترا على جهودها في استضافة البطولة ودعمها للأنشطة الرياضية، ودرعا لمدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فيما أهدت الجامعة درعا تذكاريا لنقيب الصحفيين تقديرا لجهوده في تفعيل الأنشطة الرياضية وغيرها.



وسبق المباراة النهائية، مباراة استعراضية شارك فيها فريق نجوم الكرة الأردنية ونجوم الإعلام أمام فريق الهيئة التدريسية لجامعة البترا الذي قاده الدكتور إياد الملاح، فيما مثل فريق نجوم الكرة والإعلام كل من خالد الخطاطبة وراشد الرواشدة ومحمد حسيبا وفيصل إبراهيم وعثمان الحسنات وجمال محمود.



وشهدت المباراة النهائية تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير التي حضرت المباراة، وتفاعلت مع مجرياتها التي جاءت قوية ومثيرة، وسط تفاعل إيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي في مواقف تؤكد نجاح البطولة التي هدفت إلى إخراج العاملين في المؤسسات الإعلامية من دائرة العمل إلى ممارسة الرياضة التنافسية.



يشار إلى أن البطولة جاءت بتنظيم من لجنة الشباب في نقابة الصحفيين التي يرأسها الزميل خالد الخطاطبة.

