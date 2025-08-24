ذعر يسكن قلوب منصورة الطفيلة.. وأبو الخير ينقذ سكانها من هجمات عنيفة

وكان الذئب المصاب بداء الكلب (السعار) تسبب بإصابة ثلاثة مواطنين، أحدهم شاب في العشرين من عمره تعرض لهجوم شرس داخل فناء منزله، ما أدى إلى إصابته بتشوهات في وجهه وخلع عدد من الأسنان، وخضع لعمليات جراحية وترميمية، وما يزال يتلقى العلاج.
كما هاجم الذئب حظائر مواشٍ في وضح النهار، وافتَرس ما يقارب 20 رأساً من الأغنام خلال ثلاثة أيام، وأصاب أحد المواطنين أثناء وجوده داخل مركبته، ما تسبب بأضرار بباب المركبة.
وبحسب مواطنين، شكلت هجمات هذا الذئب سابقة غير مألوفة من حيث الجرأة والشراسة، مشيرين الى أنه كان يتجول في شوارع المنطقة ويفترس أغنامهم في وضح النهار نتيجة إصابته بالسعار، وهاجم منازل ومزارع، ما دفع الأهالي للاستعانة بالمواطن محمود الغبابشة، المعروف بخبرته في تتبع مثل هذه الحيوانات، والذي نجح بعد ترصّد دام يومين بالقضاء عليه في منطقة الغوير.
من جهتها، قامت مديرية صحة الطفيلة بإرسال رأس الذئب إلى مختبرات الأمصال والمطاعيم في وزارة الصحة، حيث أكدت الفحوصات المخبرية إصابته بداء الكلب.
وطالب الأهالي الجهات المعنية باتخاذ إجراءات للحد من تكرار هذه الهجمات، من خلال نصب مصائد أو التعامل الفوري مع الذئاب الضالة، مشيرين إلى أن فقدان هذه الحيوانات لموائلها الطبيعية بسبب التوسع العمراني والتغير المناخي، أدى إلى اقترابها من المناطق السكنية.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام مشروع "هي تقود" لتعزيز تمكين الفتيات والنساء
-
مشاركة أردنية في أكبر مؤتمر عالمي لحماية السلاحف
-
محافظ الزرقاء يتفقد خدمات الرعاية الصحية بالمستشفى الحكومي
-
إعلان هام من التعليم العالي حول صرف المستحقات والرديات للطلبة
-
فريق صحيفة "الغد" يتوج بلقب "بطولة نقابة الصحفيين"
-
الملك يستقبل عضوي مجلسي الشيوخ والنواب الأميركي
-
العيسوي: الدفاع عن منجزات الأردن ومواقفه واجب وطني جماعي
-
مدير عام الخدمات الطبية الملكية يفتتح عيادة "الطنين" في دائرة الأنف والأذن والحنجرة