ذعر يسكن قلوب منصورة الطفيلة.. وأبو الخير ينقذ سكانها من هجمات عنيفة

الوكيل الإخباري- تمكّن المواطن محمود "أبو الخير" الغبابشة، من إنهاء حالة من الذعر عاشها سكان منطقة المنصورة غرب محافظة الطفيلة، بعدما قام بترصّد ذئب مسعور وقتله، عقب أيام من الهجمات العنيفة التي نفذها ضد المواطنين والمواشي في المنطقة الوعرية.

وكان الذئب المصاب بداء الكلب (السعار) تسبب بإصابة ثلاثة مواطنين، أحدهم شاب في العشرين من عمره تعرض لهجوم شرس داخل فناء منزله، ما أدى إلى إصابته بتشوهات في وجهه وخلع عدد من الأسنان، وخضع لعمليات جراحية وترميمية، وما يزال يتلقى العلاج.



كما هاجم الذئب حظائر مواشٍ في وضح النهار، وافتَرس ما يقارب 20 رأساً من الأغنام خلال ثلاثة أيام، وأصاب أحد المواطنين أثناء وجوده داخل مركبته، ما تسبب بأضرار بباب المركبة.



وبحسب مواطنين، شكلت هجمات هذا الذئب سابقة غير مألوفة من حيث الجرأة والشراسة، مشيرين الى أنه كان يتجول في شوارع المنطقة ويفترس أغنامهم في وضح النهار نتيجة إصابته بالسعار، وهاجم منازل ومزارع، ما دفع الأهالي للاستعانة بالمواطن محمود الغبابشة، المعروف بخبرته في تتبع مثل هذه الحيوانات، والذي نجح بعد ترصّد دام يومين بالقضاء عليه في منطقة الغوير.



من جهتها، قامت مديرية صحة الطفيلة بإرسال رأس الذئب إلى مختبرات الأمصال والمطاعيم في وزارة الصحة، حيث أكدت الفحوصات المخبرية إصابته بداء الكلب.