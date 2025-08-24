الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يتحدى دعوات المجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب

01:39 م

حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من سياسة الاحتلال الساعية لعدم وقف العدوان قبل فرض ترتيبات تتيح له مواصلة حرب الإبادة والتجويع؛ لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين، ومواصلة الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.





وأضاف أن دولة الاحتلال تتحدّى جميع دعوات المجتمع الدولي التي تنادي بضرورة وقف الحرب، ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، من خلال إصرارها على مواصلة عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني، الذي كان آخره ما جرى في قرية المغير من تدمير وتخريب لممتلكات الفلسطينيين، وإفلات لإرهاب المستوطنين، كما يجري في مدن جنين وطولكرم ومخيماتها وغيرها من المدن الفلسطينية.



وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بتحمّل مسؤولياتها أمام هذه السياسة الإسرائيلية المدمّرة التي ستؤدّي إلى حدوث فوضى تشمل المنطقة بأسرها، معربًا عن استغراب الجانب الفلسطيني حيال هذا الصمت الأميركي غير المبرّر وغير المسؤول.



وطالب أبو ردينة العالم أجمع بالتعامل بجدية أمام استهتار الاحتلال واستخفافه بالشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفضه للإدانات الدولية الواسعة، خاصة موقف الأمم المتحدة الهام والشجاع، إلى جانب تصريحات هامّة كثيرة من زعماء دول العالم، الذي يؤكّد أنه حان الوقت للتحرّك وإجبار إسرائيل على التراجع عن سياساتها العدوانية قبل فوات الأوان، لإنهاء الحرب ووقف حرب الإبادة والتجويع.