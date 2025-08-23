اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة 3 ظهراً وحتى 8 مساءً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فوراً.
