مدير عام الخدمات الطبية الملكية يفتتح عيادة "الطنين" في دائرة الأنف والأذن والحنجرة

الوكيل الإخباري- ضمن خطة الخدمات الطبية الملكية بمواكبة التطور والتحديث لاستيعاب التزايد الكبير في أعداد المراجعين، افتتح مدير عام الخدمات الطبية الملكية، اليوم الأحد، عيادة "الطنين" في دائرة الأنف والأذن والحنجرة بمدينة الحسين الطبية.

اضافة اعلان



واستمع مدير عام الخدمات الطبية الملكية، إلى إيجاز قدمه رئيس دائرة الأنف والأذن والحنجرة، عن الواجبات التي ستقوم بها عيادة "الطنين" لفحص ومعالجة المشاكل السمعية، والتي تهدف للتخفيف عن باقي العيادات، مشيراً أن دائرة الأنف والأذن والحنجرة شهدت في السنوات الماضية تطوراً كبيراً في مختلف تخصصاتها الدقيقة، من تشخيص الأمراض بدقة عالية، وعلاجها وفق أحدث البروتوكولات العالمية، وإجراء التدخلات الجراحية المتقدمة، بما يخفف من عبء المريض ويمنحه الحل لمشكلته أينما كان داخل مستشفياتنا.



وبيّنت مسؤولة العيادة، أن طنين الأذن يعتبر مشكلة صحية شائعة، حيث يعاني حوالي 10-15% من الأشخاص حول العالم منها، والتي تؤثر سلباً على حياتهم بما في ذلك قدرتهم على التركيز في أعمالهم، والتأثير سلباً على نومهم، وقد يُصاب بعضهم بالتوتر والاكتئاب المزمن.

وأشارت إلى أن عيادة الطنين، تُعد أول عيادة متخصصة في الخدمات الطبية الملكية، والأولى على مستوى المملكة، وسيتم استخدام برنامج إدارة الطنين التدريجي "PTM" المستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية، لعلاج وتأهيل مرضى الطنين، من خلال فريق متخصص ومدرب تدريباً عالياً على العلاج بالأصوات بطريقة خاصة، والعلاج الوظيفي السلوكي CBT المستخدم عالمياً لمساعدة المريض على التأقلم مع الطنين، وتتراوح مدة العلاج من شهرين إلى عام.



وأكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية، أن الخدمات الطبية الملكية تسعى باستمرار إلى تطوير وتحديث المنظومة الطبية، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين، وتسريع وتيرة العمل في ظل وجود كوادر طبية مؤهلة من أصحاب الخبرة والكفاءة.