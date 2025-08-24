مدير عام الخدمات الطبية الملكية يفتتح عيادة "الطنين" في دائرة الأنف والأذن والحنجرة

واستمع مدير عام الخدمات الطبية الملكية، إلى إيجاز قدمه رئيس دائرة الأنف والأذن والحنجرة، عن الواجبات التي ستقوم بها عيادة "الطنين" لفحص ومعالجة المشاكل السمعية، والتي تهدف للتخفيف عن باقي العيادات، مشيراً أن دائرة الأنف والأذن والحنجرة شهدت في السنوات الماضية تطوراً كبيراً في مختلف تخصصاتها الدقيقة، من تشخيص الأمراض بدقة عالية، وعلاجها وفق أحدث البروتوكولات العالمية، وإجراء التدخلات الجراحية المتقدمة، بما يخفف من عبء المريض ويمنحه الحل لمشكلته أينما كان داخل مستشفياتنا.
وبيّنت مسؤولة العيادة، أن طنين الأذن يعتبر مشكلة صحية شائعة، حيث يعاني حوالي 10-15% من الأشخاص حول العالم منها، والتي تؤثر سلباً على حياتهم بما في ذلك قدرتهم على التركيز في أعمالهم، والتأثير سلباً على نومهم، وقد يُصاب بعضهم بالتوتر والاكتئاب المزمن.
وأكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية، أن الخدمات الطبية الملكية تسعى باستمرار إلى تطوير وتحديث المنظومة الطبية، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين، وتسريع وتيرة العمل في ظل وجود كوادر طبية مؤهلة من أصحاب الخبرة والكفاءة.
وفي نهاية الافتتاح، جال مدير عام الخدمات الطبية الملكية، في مرافق العيادة، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود بين المرتبات بالعمل ضمن الفريق الواحد لتقديم أنجح خدمة طبية تليق بالمرضى والمراجعين.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ الطفيلة يتفقد مصنع الألبسة الجاهزة في بصيرا
-
أمانة عمّان تنفذ مبادرة لتأهيل الأرصفة في منطقة الجبيهة
-
وزير التربية والسفير العراقي يبحثان تعزيز العلاقات التعليمية
-
الجامعة الهاشمية: تمديد فترة القبول بالبرنامج الموازي للفصل الأول
-
سلطة المياه توضح حول فيديو (مضلل) عن عدادات المياه
-
الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة
-
"الخيرية الهاشمية" تستقبل طائرات مساعدات إغاثية من سلوفينيا لدعم غزة
-
"أوقاف عجلون": 10 آلاف طالب وطالبة شاركوا بالمراكز الصيفية