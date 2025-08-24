الملك يستقبل عضوي مجلسي الشيوخ والنواب الأميركي

05:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743465 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جين شاهين، وعضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون، في لقاء تناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. اضافة اعلان

