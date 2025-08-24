الأحد 2025-08-24 07:11 م
 

الملك يستقبل عضوي مجلسي الشيوخ والنواب الأميركي

الأحد، 24-08-2025 05:03 م
الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جين شاهين، وعضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون، في لقاء تناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. اضافة اعلان
 
 
