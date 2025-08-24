الأحد 2025-08-24 07:12 م
 

لافروف يُحرج صحفية أمريكية

الأحد، 24-08-2025 05:59 م
الوكيل الإخباري-   طلب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من صحفية أمريكية تقديم أدلة على ما زعمته بشأن ضربات الجيش الروسي لأهداف "مدنية" في أوكرانيا، لكنها عجزت عن القيام بذلك.اضافة اعلان


وخلال مقابلة مع الوزير لافروف، ادّعت صحفية القناة التلفزيونية الأمريكية "إن بي سي" (NBC)، دون تقديم أدلة، أن "القوات الروسية تضرب أهدافاً مدنية في أوكرانيا، بما في ذلك مستشفيات ومعابد".

ورد لافروف على الصحفية قائلاً: "اسمعي، إن بي سي هي هيئة محترمة للغاية، وآمل أن تتحملي المسؤولية عن الكلمات التي تبثينها. أطلب منك أن ترسلي لنا أو أن تنشري المعلومات التي استندتِ إليها للتو. لأننا لم نضع أبداً لأنفسنا هدفاً مدنياً من النوع الذي ذكرته".

ولم تتمكن الصحفية من تقديم أي أدلة ملموسة، وأضافت: "لدينا مراسلون على الأرض شاهدوا هذه الضربات"، دون أن تذكر أسماءهم أو تفاصيل أخرى، وسرعان ما غيرت الموضوع.

وشدد الوزير: "كما قلت سابقاً، إن بي سي هي شركة بث موثوقة. جمهوركِ يستحق الحصول على معلومات محددة عندما تقدمين مثل هذه التصريحات".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد صرّح سابقاً بأن الجيش الروسي يستهدف حصراً البنية التحتية العسكرية وشبه العسكرية الأوكرانية، ولا يتم توجيه الضربات إلى أهداف مدنية.

وأكد لافروف أن روسيا، في إطار العملية العسكرية الخاصة، تضرب فقط الأهداف العسكرية أو المنشآت المدنية التي يستخدمها العسكريون، موضحاً أن أي منشأة مدنية تُستخدم من قبل القوات الأوكرانية تُعد هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.

روسيا اليوم
 
 
