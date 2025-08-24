ارتفاع عدد شهداء لقمة العيش في غزة إلى 2095 شهيدا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، بأن من بين الحصيلة 10,842 شهيدا، و45,910 إصابة، منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية، 64 شهيدا، و278 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وتجد طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات.
وقالت الوزارة إن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية من شهداء المساعدات بلغ 19 شهيدا و123 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,095 شهيدا، وأكثر من 15,431 إصابة.
-
أخبار متعلقة
-
الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يتحدى دعوات المجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب
-
شهيدة ومصابون بقصف إسرائيلي على جباليا النزلة
-
قافلة " الحياة والأمل 2" الإماراتية الطبية تصل غزة
-
قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس
-
شهداء ومصابون بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
-
غارة إسرائيلية على حي الزيتون بغزة
-
قوة إسرائيلية خاصة تتسلل إلى قباطية وتعتقل شابا فلسطينيا