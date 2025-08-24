فريق "إمكان الإسكان" يشارك في تنظيم فعالية تطوعية في مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل

جاءت الفعالية كجزء من دعم البنك لبرنامج نهر الأردن لحماية الطفل ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه بالمؤسسة، والتي تنسجم مع التزام البنك بتعميق أثره المجتمعي خاصة فيما يتعلق بتحقيق التمكين والأمان الاجتماعي، لا سيما للأطفال وأسرهم، وذلك بدعم المؤسسات والبرامج التي تُعنى في هذا المجال عبر مظلة "إمكان الإسكان".
واستهدفت أنشطة الفعالية التثقيف بالمفاهيم المرتبطة بالحماية من الإساءة والوقاية منها، وبناء المهارات الشخصية والاجتماعية بطريقة تفاعلية وآمنة، واشتملت على عدة أنشطة من ضمنها تلك التي ترسخ مفاهيم الحماية والوقاية عبر وسائل تكنولوجية معينة.
ومن خلال الفعالية التطوعية، يساند بنك الإسكان مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل، لتحقيق أهدافه بزيادة قدرة الأطفال والأسر على التعامل مع التحديات اليومية ومعالجتها، مع تطلعات للوصول إلى نحو آلاف المستفيدين عبر تنفيذ سلسلة من الأنشطة، كما يعزز المركز من دور متطوعي مظلته للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان" كشركاء في مواجهة تحديات الإساءة والعنف الأسري.
ويشار إلى أن بنك الإسكان يدعم في إطار الشراكة مع مؤسسة نهر الأردن، مشاريع الريادة الاجتماعية التي توفر فرص اقتصادية تهدف إلى تمكين النساء في المجتمعات المحلية وتعزز استقلاليتهن وتساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.
