الأحد 2025-08-24 02:07 م
 

الضمان لـ " الوكيل " : صرف رواتب المتقاعدين اليوم

الأحد، 24-08-2025 11:53 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن رواتب المتقاعدين اصبحت في البنوك اليوم الاحد .

بدوره اكد  مساعد المدير  العام للتأمينات والناطق الاعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي لموقع الوكيل الاخباري  انه لا يوجد اية تأخير على رواتب المتقاعدين  . 

 

 

 
 
