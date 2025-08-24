الضمان لـ " الوكيل " : صرف رواتب المتقاعدين اليوم

بدوره اكد
أخبار متعلقة
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
أبو زيد: ثلاث رسائل أردنية وصلت قيسارية والتقطها الإعلام العبري
الحكومة بصدد الاعلان عن أول طريق مدفوع في الأردن
ترجيح مناقشة معدل قانون خدمة العلم في الدورة العادية لمجلس الأمة تشرين الأول المقبل
بعد إعادة تفعيل خدمة العلم .. ماذا تعرف عنها ؟
صخر دودين: إعادة برنامج خدمة العلم فخر لكل الأردنيين .. وجاء في وقته المناسب
هيئة الطاقة: الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية لا تُحمل على فواتير المشتركين
التربية ترفع رسوم الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية الى 800 - 1200 ديناراً