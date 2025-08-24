Galaxy AI بداية عصر جديد من الابتكار التفاعلي في المشرق العربي

الوكيل الإخباري- على مدى السنوات الماضية، شهدت سامسونج تطوراً هائلاً في عالم الهواتف الذكية. لقد كانت الهواتف الذكية دائماً أدوات للتواصل والإبداع، لكن العالم اليوم يقف على أعتاب تحول تاريخي، تحول يقوده الذكاء الاصطناعي ليعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا بشكل جذري.

في قلب هذا التحول، تقف سامسونج برؤيتها الريادية التي قادت وتواصل قيادة المرحلة التالية من تطور الهواتف الذكية، من خلال تقديم تجارب أكثر ذكاء وتكاملاً. ومن أبرز تجسيدات هذه الرؤية منظومة Galaxy AI، التي لا تعد مجرد تحديث برمجي أو إضافة لميزة تقنية جديدة، بل إنها تمثل التطبيق العملي لجوهر فلسفة الشركة الجديدة، والقلب النابض الذي يغذي الجيل القادم من أجهزتها، بدءاً من هواتفها الرائدة القابلة للطي Galaxy Z Fold7 وGalaxy Z Flip7. إنها التحول الجذري للطريقة التي تُبنى بها تجربة المستخدم.



وقد كانت الشراكة الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا، وعلى رأسهم جوجل، حجر الزاوية في تحقيق هذه النقلة النوعية؛ فمن خلال الدمج العميق لنموذج Gemini في صميم وبنية أجهزة الشركة، لا تقدم سامسونج ميزات ذكية فحسب، بل تقدم تجربة فائقة الذكاء، تتسم بالبداهة والقدرة على فهم السياق والتكيف مع احتياجات كل مستخدم.



لقد ولّت الأيام التي اقتصر فيها التفاعل مع الهاتف الذكي على اللمس والأوامر المباشرة. مع Galaxy AI، تقدم سامسونج تجربة متعددة الوسائط تجمع بين النص والصورة والصوت. وللتوضيح، فإنه يمكن للمستخدم أن يرسم دائرة حول أي عنصر يثير فضوله على الشاشة ليحصل على نتائج بحث فورية عبر ميزة Circle to Search، أو إزالة أي عنصر مشتت للانتباه أو غير مرغوب به من الصور بلمسة زر عبر ميزة Eraser. هذا هو مستوى السلاسة الذي تهدف سامسونج إليه.



لم تقتصر الابتكارات لدى سامسونج على ذلك، إذ أعادت الشركة تصور إمكانيات الهواتف القابلة للطي. الآن، ومن خلال Flex Mode، يمكن للمستخدم التفاعل صوتياً ومرئياً مع Gemini Live على الشاشة الأمامية Flex Window، دون الحاجة حتى لفتح الجهاز. إنها تجربة استخدام أكثر مرونة وعملية، صممت لتواكب وتيرة الحياة اليومية السريعة.



إن رؤية سامسونج تمتد إلى ما هو أبعد من الهاتف الذكي؛ حيث تؤمن الشركة بمستقبل مفهوم "الذكاء المحيط "(Ambient Intelligence)، حيث تعمل مختلف أجهزة سامسونج – من الهواتف والساعات الذكية إلى الأجهزة المنزلية – معاً في تناغم تام، لتشكل منظومة متكاملة تزيل الحواجز بين العالم الرقمي والواقعي.



هذا هو وعد سامسونج للمستخدمين في المشرق العربي: تقديم تكنولوجيا لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الحالية، بل تستشرف المستقبل وتفتح آفاقاً جديدة. إن Galaxy AI هو بوابة المستخدم نحو تجربة رقمية أكثر شمولاً وسلاسة وشخصية حيث القابلية الكبيرة للتخصيص.