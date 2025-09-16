"الغذاء والدواء" و"الصحة العالمية" تعقدان جلسات متخصصة

وأكدت مدير عام المؤسسة الدكتورة رنا عبيدات، أن "الغذاء والدواء" تبذل أقصى جهودها لتحقيق أهدافها في تحقيق مستوى نضج متقدم بناء على برنامج "الصحة العالمية" الخاص بتقوية الأنظمة التنظيمية والرقابية الوطنية، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشارت إلى انطلاق مرحلة الاستعداد المكثف ضمن إطار جهود المؤسسة في الحصول على الاعتمادية، لافتة إلى أن الاعتمادية من شأنها تعزيز كفاءة البنية التحتية الفنية والرقابية، وبما ينعكس على تعزيز الأمن الدوائي الوطني وزيادة الصادرات الدوائية إلى الأسواق الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني.
وثمنت عبيدات، الشراكة البناءة مع المنظمة في مراجعة العمليات ووضع الخطة التطويرية، وتحليل الفجوات، وبناء القدرات المؤسسية، وبما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية ومعاييرها.
وشارك في الجلسات خبراء منظمة الصحة العالمية من المكتب العالمي والإقليمي والقُطْري عبر تقنيات الاتصال عن بعد، إلى جانب فريق المؤسسة المعني.
