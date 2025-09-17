الأربعاء 2025-09-17 03:58 م
 

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل الممثل الخاص لأمين عام حلف الناتو للجوار الجنوبي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل الممثل الخاص لأمين عام حلف الناتو للجوار الجنوبي
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل الممثل الخاص لأمين عام حلف الناتو للجوار الجنوبي
 
الأربعاء، 17-09-2025 03:53 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة الممثل الخاص لأمين عام حلف الناتو للجوار الجنوبي خافيير كولومينا.

اضافة اعلان


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحديث النوعي وتوفير التقنيات الحديثة في مختلف صنوف وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، عمق العلاقات الاستراتيجية بين القوات المسلحة الأردنية وحلف الناتو، والتعاون المستمر من خلال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الدفاعية والتدريبية والذي يعكس التزام الأردن بدوره كشريك أساسي في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل الممثل الخاص لأمين عام حلف الناتو للجوار الجنوبي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل الممثل الخاص لأمين عام حلف الناتو للجوار الجنوبي

الملك: حياك الله سمو الشيخ تميم بين أهلك في الأردن

أخبار محلية الملك يودع الشيخ تميم بمطار ماركا

الملك يمنح أمير قطر قلادة الحسين بن علي

أخبار محلية الملك يمنح أمير قطر قلادة الحسين بن علي

الملك: حياك الله سمو الشيخ تميم بين أهلك في الأردن

أخبار محلية الملك: حياك الله سمو الشيخ تميم بين أهلك في الأردن

العاصمة عمان

أخبار محلية صدور تعليمات الموافقة على إدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك" تدخل تصنيف QS العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال 2026 لأول مرة

52614

فيديو منوع رجل نال تداول واسع بسبب طوله الكبير

التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية

أخبار محلية وزير العدل: إطلاق خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية



 
 





الأكثر مشاهدة