رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل الممثل الخاص لأمين عام حلف الناتو للجوار الجنوبي

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحديث النوعي وتوفير التقنيات الحديثة في مختلف صنوف وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، عمق العلاقات الاستراتيجية بين القوات المسلحة الأردنية وحلف الناتو، والتعاون المستمر من خلال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الدفاعية والتدريبية والذي يعكس التزام الأردن بدوره كشريك أساسي في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
