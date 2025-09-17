رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل الممثل الخاص لأمين عام حلف الناتو للجوار الجنوبي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة الممثل الخاص لأمين عام حلف الناتو للجوار الجنوبي خافيير كولومينا.

اضافة اعلان



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحديث النوعي وتوفير التقنيات الحديثة في مختلف صنوف وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية.