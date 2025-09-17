الأربعاء 2025-09-17 05:43 م
 

الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الأربعاء، 17-09-2025 04:42 م

الوكيل الإخباري-   غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، إذ يشارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع القادم.

ويلقي جلالته خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، كما يعقد جلالة الملك، على هامش الاجتماعات، لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين.

 
 
