الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ويلقي جلالته خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، كما يعقد جلالة الملك، على هامش الاجتماعات، لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين.
