الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، إذ يشارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع القادم.

