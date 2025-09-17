تعيين الأردني عميش نائبًا لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة

وكان عميش، قد شغل قبل ذلك منصب مدير وحدة سيادة القانون في مكتب الأمين العام، كما تدرج في مناصب وزارة الخارجية الأردنية حتى وصل رتبة وزير مفوض، وكان نائبا للمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة.
