الأربعاء 2025-09-17 05:43 م
 

تعيين الأردني عميش نائبًا لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة

الأربعاء، 17-09-2025 04:02 م

الوكيل الإخباري-   عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأردني إيهاب عميش، نائبا لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومديرا للسياسات في مقر المنظمة بنيويورك، ليصبح أول عربي يتولى هذا المنصب الأممي الرفيع.

وكان عميش، قد شغل قبل ذلك منصب مدير وحدة سيادة القانون في مكتب الأمين العام، كما تدرج في مناصب وزارة الخارجية الأردنية حتى وصل رتبة وزير مفوض، وكان نائبا للمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة.

 
 
