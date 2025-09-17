تعيين الأردني عميش نائبًا لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأردني إيهاب عميش، نائبا لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومديرا للسياسات في مقر المنظمة بنيويورك، ليصبح أول عربي يتولى هذا المنصب الأممي الرفيع.

