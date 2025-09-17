الملك يودع الشيخ تميم بمطار ماركا

الوكيل الإخباري- أعرب جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الأربعاء، عن اعتزازهما بمستوى العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الزعيمان خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة عقدت في قصر بسمان الزاهر، حرصهما على توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، وإدامة التنسيق الوثيق بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.

وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تطور ونماء، مؤكدين أهمية تفعيل اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة.



وأشاد جلالة الملك بزيارة سمو أمير دولة قطر وما سينتج عنها من تعاون مثمر بين البلدين الشقيقين.

وتناولت المباحثات أبرز المستجدات التي تشهدها المنطقة، إذ جدد جلالته إدانة الأردن للعدوان الإسرائيلي على قطر، والوقوف إلى جانبها، ومواصلة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية سيادة الدول من أي انتهاك.

وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وأدان جلالته توسيع إسرائيل عمليتها البرية على غزة، والتي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما أكد جلالته دعم الجهود القطرية المصرية الأمريكية لتنفيذ صفقة تبادل تفضي إلى إنهاء العدوان على غزة.

وحذر جلالة الملك من خطورة استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتم التأكيد خلال المباحثات على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة.



كما تم التأكيد على ضرورة دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما، وأهمية تعزيز التعاون معهما في مختلف المجالات.

وشدد الزعيمان على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تواجهها المنطقة لاستعادة أمنها واستقرارها.



بدوره، جدد أمير دولة قطر شكره للأردن، بقيادة جلالة الملك، على التضامن والدعم لدولة قطر وشعبها إثر العدوان الإسرائيلي على سيادتها.



ومنح جلالة الملك، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قلادة الحسين بن علي تقديرا لسموه وتعميقا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبمناسبة الزيارة الرسمية لسموه إلى الأردن.

وحضر المباحثات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير المالية عبدالحكيم الشبلي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني لدى دولة قطر زيد اللوزي.



كما حضرها من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعبدﷲ بن محمد الخليفي، رئيس الديوان الأميري، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسفير دولة قطر لدى الأردن الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.