الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي

الوكيل الإخباري- حصل الأردن على المرتبة 65 عالميا من بين 139 دولة، ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بعد أن كان في المرتبة 73 العام الماضي.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الأربعاء، حقق الأردن الترتيب الخامس في مؤشر الابتكار العالمي ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، من بين 37 دولة ضمتها هذه المجموعة.



وانعكس هذا التحسن على أداء الأردن على الصعيد العربي، حيث ارتفع ترتيبه من المركز السابع عربيا عام 2024 إلى السادس عام 2025.



وبالمقارنة بين أداء الأردن بين عامي 2024 و2025، أظهر الأردن تحسنا لافتا في كلا المؤشرين الفرعيين المكونين لمؤشر الابتكار العالمي؛ حيث قفز في المؤشر الفرعي "مدخلات الابتكار" من المرتبة 69 عالميا إلى المرتبة 66، بينما تقدم في المؤشر الفرعي "مخرجات الابتكار" من المرتبة 74 عالميا إلى المرتبة 66.



وعلى مستوى المؤشرات التفصيلية عام 2025، قفز الأردن إلى المرتبة الثانية عالميا في مؤشر المقالات العلمية والفنية المنشورة، وسجل تقدما بارزا في مؤشر عائلات البراءات (22 مرتبة).



كما ارتقى مؤشر العاملين بالمعرفة من المرتبة 85 إلى 58، ما يعكس زيادة ملحوظة في مساهمة الكفاءات البشرية المتخصصة في الاقتصاد.



وفي السياق ذاته، حقق الأردن تقدما مهما في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية، بواقع 10 مراتب، ليصل إلى المرتبة 63 عالميا، الأمر الذي يعكس الجهود المبذولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية.



إلى جانب ذلك، تحسن ترتيب الأردن في مؤشر الصادرات الإبداعية (6 مراتب)، فضلا عن التقدم في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجية (16 مرتبة)، ومؤشر المخرجات الإبداعية (5 مراتب)، مما يعكس التطور النوعي في قدرة الأردن على تعزيز البحث العلمي وتحويله إلى مخرجات اقتصادية ومعرفية ملموسة.