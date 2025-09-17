الأربعاء 2025-09-17 05:43 م
 

الأمير طلال بن محمد يرعى حفل الخير لمؤسسة الحسين للسرطان

مؤسسة الحسين للسرطان
مؤسسة الحسين للسرطان
 
الأربعاء، 17-09-2025 04:23 م

الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى سمو الأمير طلال بن محمد، المستشار الخاص لجلالة الملك، حفل الخير لعام 2025 الذي أقامته مؤسسة الحسين للسرطان.

ويهدف الحفل إلى مواصلة الكفاح ضد مرض السرطان من خلال دعم صندوق استدامة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.


وخلال الحفل، قالت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في كلمتها: "إن صندوق استدامة مؤسسة الحسين للسرطان هو النظام الذي سيحمي مركزنا ومرضانا، وسيضمن لهم استمرارية حصولهم على العلاج والرعاية العام القادم، والعقد القادم، والسنوات القادمة".


وقد تخلل الحفل الذي حضره عدد من أصحاب السمو الأمراء ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تكريم مجموعة من كبار الداعمين، وعدد من الناجين من مرض السرطان.

 
 
