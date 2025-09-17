الأمير طلال بن محمد يرعى حفل الخير لمؤسسة الحسين للسرطان

ويهدف الحفل إلى مواصلة الكفاح ضد مرض السرطان من خلال دعم صندوق استدامة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.
وخلال الحفل، قالت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في كلمتها: "إن صندوق استدامة مؤسسة الحسين للسرطان هو النظام الذي سيحمي مركزنا ومرضانا، وسيضمن لهم استمرارية حصولهم على العلاج والرعاية العام القادم، والعقد القادم، والسنوات القادمة".
وقد تخلل الحفل الذي حضره عدد من أصحاب السمو الأمراء ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تكريم مجموعة من كبار الداعمين، وعدد من الناجين من مرض السرطان.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي
-
مستشفى الجامعة الأردنية يطلق مبادرة "يوم التغيير"
-
الخدمات الطبية الملكية تشارك بمبادرة "يوم التغيير"
-
الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
-
تعيين الأردني عميش نائبًا لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل الممثل الخاص لأمين عام حلف الناتو للجوار الجنوبي
-
الملك يودع الشيخ تميم بمطار ماركا
-
الملك يمنح أمير قطر قلادة الحسين بن علي