مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

ونقل، العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين، في منطقة أبو السوس، في لواء وادي السير، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المتوفين وعموم عشيرة المهيرات وعشائر عباد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تواصل أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسية
-
"المؤسسة التعاونية": تأسيس صندوق تمويلي لدعم التعاونيات
-
ارتفاع حالات تسمم الطلبة في إربد إلى 42 والصحة تكشف عن السبب
-
الاتحاد الأوروبي يقدّم 250 مليون يورو مساعدات مالية للأردن
-
الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي
-
مستشفى الجامعة الأردنية يطلق مبادرة "يوم التغيير"
-
الخدمات الطبية الملكية تشارك بمبادرة "يوم التغيير"
-
الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة